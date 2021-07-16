"Наш край": Украинская власть проваливает самый социальный проект страны – "Доступную ипотеку 7%"

Борис Приходько: Что такое 554 семьи в масштабах страны? Практически нулевой результат. Это говорит о критически низком уровне доступности финансового продукта Фото: nashkray.org

"По состоянию на 12 июля банки по государственной программе "Доступная ипотека 7%" подписали 554 кредитных договора на сумму 470,06 млн грн. Что такое 554 семьи в масштабах страны? Практически нулевой результат. Это говорит о критически низком уровне доступности финансового продукта", – заявил он.

Политик отметил, что закон №1434-IX "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год" выделяет 20 миллиардов гривен "в том числе для обеспечения граждан Украины жильем на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины".

"Однако из этих средств более 1,2 млрд пойдут на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог и на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники", – сообщил Приходько.

Проект ипотечного кредитования реализуется с задержкой еще и из-за организации поступления денег на эти цели в госбюджет, объяснил он.

Получать эти средства правительство будет через выпуск ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа. – "ГОРДОН"). Это делается по специальному решению Кабинета Министров, а такого решения пока нет. Потом будет происходить придуманная властью организация самой структуры "ипотечного распределителя". Потом Кабмин в течение двух месяцев должен принять постановления для запуска механизмов обеспечения граждан жильем. Учитывая темпы работы наших госучреждений, можно предположить, что завершение всяческих согласований к глубокой осени будет для них большим успехом", – подытожил политик.