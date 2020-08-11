ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Есть сложности". Зеленский объяснил, что мешают снижению процентов по ипотечным кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти работают "над усилением защиты прав кредиторов", что должно снизить "риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно – уменьшают их стоимость для заемщиков".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал о сложностях с ипотекой
Зеленский рассказал о сложностях с ипотекой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что снижению ставок по ипотечным кредитам мешает учетная ставка Национального банка Украины и инфляция. Об этом сказано в сообщении Офиса президента Украины.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", – отметил глава государства.

Он добавил, что власти "боролись в течение года и сейчас есть договоренности, они уже воплощаются в жизнь –ипотека снижена".

"В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если будет ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что власти "работают над усилением защиты прав кредиторов, которые снижают риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно – уменьшают их стоимость для заемщиков".

Снижение ставок по ипотечным кредитам до 10% Зеленский анонсировал в мае этого года. Портал "Минфин", специализирующийся на экономических новостях, писал, что на начало 2020 года ипотечные кредиты в Украине выдавали под 18–25%.

1 июля государственный "ПриватБанк" сообщил, что начал выдавать ипотеку на 20 лет под 10%. Однако издание "Бабель" писало, что ставка 9,99% действует только в первый год, в оставшиеся 19 лет – 14,9%.

Теги: ПриватБанк, ипотека, кредиты, Владимир Зеленский, квартира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS