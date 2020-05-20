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"Это большая победа". Зеленский анонсировал ипотеку под 10%

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине впервые за много лет ипотека будет доступна для каждого гражданина страны.

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Зеленский: В Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого украинского гражданина
Зеленский: В Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого украинского гражданина
Фото: depositphotos.com

В ближайшее время для каждого гражданина Украины появится ипотека под 10%. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже год я борюсь, и это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека, для каждого украинского гражданина страны, под 10%. Мне кажется, это большая победа", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что в Украине учетную ставку за год снизили почти с 18% до 8%.

О намерении добиться снижения ставок по ипотеке до 10% Зеленский говорил еще в феврале 2020 года.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – отмечал он.

Портал "Минфин", специализирующийся на экономических новостях, писал, что на начало 2020 года размер ставок по ипотеке в Украине составлял от 18% до 25%.

Теги: Украина, правительство, ипотека, Владимир Зеленский, Нацбанк, президент, пресс-конференция
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