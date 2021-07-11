В Украине по программе "5–7–9%" выдали кредитов на 51,3 млрд грн – Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

На предыдущей неделе таких кредитов выдали на 1,4 млрд грн, большая часть из них – антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%, уточнил премьер.

Он рассказал также, что по программе "Доступная ипотека" кредиты под 7% выдали 526 украинцам. Речь идет об общей сумме в 448 млн грн.

"Также на стадии согласования находятся около 900 заявок на сумму более 730 млн грн. Все больше украинцев получают доступные квадратные метры. В ближайшей перспективе ожидается расширение инструментов доступной ипотеки за счет новых программ", – добавил он.