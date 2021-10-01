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Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5%

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Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем
Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем
Фото: sluga-narodu.com

Украинское правительство рассматривает возможность запуска программы ипотеки под 5%. Об этом на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится в текстовой трансляции на сайте "Слуги народа".

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И для всех", – говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что последующие два-три года власть будет "двигать реформы фактически в боевом режиме".

"Верховная Рада может обработать за год порядка 350 законопроектов, законодательных инициатив. Поэтому за год мы должны сделать столько прорывных изменений для государства", – отметил премьер.

Контекст:

Правительство Украины в январе утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

Теги: Украина, ипотека, украинцы, Слуга народа, Денис Шмыгаль
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