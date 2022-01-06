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По программе "Доступная ипотека" в Украине подписано договоров на почти 1,2 млрд грн – Минфин

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Всего в банки поступило 1899 заявок на участие в программе на общую сумму 1,644 млрд грн
Всего в банки поступило 1899 заявок на участие в программе на общую сумму 1,644 млрд грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украинские банки по состоянию на 6 января подписали договора по программе "Доступная ипотека" на сумму 1,191 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Всего подписано 1377 кредитных договоров, из которых 22,45% – на первичном рынке недвижимости и 77,55% – на вторичном.

"Всего в уполномоченные банки поступило 1899 заявок на участие в программе на общую сумму 1,644 млрд грн, из которых 23,08% составляет первичный рынок и 76,92% – вторичный", – добавили в министерстве.

Из 25 регионов, задействованных в программе, самыми активными на прошлой неделе были Киевская область (31,33 %), Киев (30,92 %), Львовская область (6,57 %), Харьковская область (5,67 %) и Волынская область (3,95 %).

Контекст:

В январе 2021 года правительство Украины утвердило постановление о ставке по ипотечным кредитам в пределах 7% годовых. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ипотека, кредиты, жилье, Минфин
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