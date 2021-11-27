По программе "Доступная ипотека 7%" в Украине подписано договоров на 1 млрд грн – Шмыгаль

"Девять месяцев назад начала действовать программа президента "Доступная ипотека под 7%". За это время подписано более 1100 кредитных договоров на общую сумму 1 млрд грн. Это означает, что благодаря этой программе более 1000 украинских семей теперь будут иметь собственное жилье. В то же время мы понимаем, что объем и скорость этой программы нужно ускорять", – написал он.

Премьер отметил, что на то, чтобы "собственное жилье могли получить как можно больше украинских семей", правительство направило дополнительные 20 млрд грн.

"Параллельно с доступным ипотечным кредитованием мы продолжим обеспечивать собственным жильем украинских военных. В частности, на следующий год мы запланировали полностью закрыть очередь на жилье ветеранов АТО – внутренне перемещенных лиц, а это около 4 тыс. семей", – объяснил Шмыгаль.