В Офисе президента Украины анонсировали доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20–30 тыс. грн

"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20–30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60–70 м² за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", – заявил он.

Шурма отметил, что воспользоваться программой смогут все украинцы, имеющие официальный доход.

"Стоимость квартиры – 1,5 млн грн: 75 тыс. грн в год, или 6,25 тыс. грн в месяц, плюс процентная ставка 5% годовых. Будет падающий платеж: сначала 75 тыс. грн в год, в конце – 0", – привел чиновник пример расчета по кредиту.

По информации Шурмы, в первый год программы государство планирует выдать 30 тыс. ипотечных кредитов, а затем выйти на 150 тыс. ипотек в год.