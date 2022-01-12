В Офисе президента Украины анонсировали доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20–30 тыс. грн

"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20–30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60–70 м² за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", – заявил он.
Шурма отметил, что воспользоваться программой смогут все украинцы, имеющие официальный доход.
"Стоимость квартиры – 1,5 млн грн: 75 тыс. грн в год, или 6,25 тыс. грн в месяц, плюс процентная ставка 5% годовых. Будет падающий платеж: сначала 75 тыс. грн в год, в конце – 0", – привел чиновник пример расчета по кредиту.
По информации Шурмы, в первый год программы государство планирует выдать 30 тыс. ипотечных кредитов, а затем выйти на 150 тыс. ипотек в год.
Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта.
Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отмечало Министерство финансов.
В Офисе президента Украины объясняли, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.
В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5%.