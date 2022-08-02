"Через три месяца предприятие вынуждено будет остановить производство". "Камет-сталь" обратилась за поддержкой к премьеру

Комбинат будет продолжать работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива, отметили в компании Фото: gmk.center

Как говорится в документе, по состоянию на июль 2022 года мощности предприятия загружены на треть. Основные причины – ограниченность экспорта готовой продукции из-за блокады морских портов и низкой пропускной способности западных пограничных переходов, а также высокие логистические расходы – железнодорожные тарифы выросли на 70% только за последний месяц. Это совпало с падением мировых цен на продукцию ГМК, что сделало украинский металл неконкурентным.

"В настоящее время комбинат будет продолжать работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива. Однако если в кратчайший срок не принять необходимые меры по сохранению производственного потенциала, то за три месяца предприятие потеряет накопленные ресурсы и вынуждено будет законсервировать производство", – предупредили на комбинате.

Среди необходимых мер, которые предлагает "Камет-сталь" на период войны и послевоенный период, – снизить железнодорожный тариф для грузов комбината (металл, руда, уголь, кокс и так далее) на 75% от текущего уровня, разблокировать экспорт украинского металла через морские порты, а также отменить экологические налоги и ренту на ЖРС, которая фактически ложится бременем на себестоимость производства металлургических комбинатов.

"Принятие таких мер поможет "Камет-стали" нарастить производство, восстановить позиции на экспортных рынках, сохранить рабочие места и сформировать ресурсы для поддержки местных общин и сектора обороны Украины", – резюмируется в письме.