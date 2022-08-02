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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Через три месяца предприятие вынуждено будет остановить производство". "Камет-сталь" обратилась за поддержкой к премьеру

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Комбинат будет продолжать работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива, отметили в компании
Комбинат будет продолжать работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива, отметили в компании
Фото: gmk.center

Металлургический комбинат "Камет-сталь" обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о поддержке: из-за сложностей с логистикой и падения мировых цен на металлопродукцию предприятие работает лишь на треть мощности. Его ресурсов хватит только на три месяца работы, но если не принять меры по стимулированию производства, комбинат будет приостановлен. Об этом говорится в открытом письме предприятия, которое пресс-служба распространила в СМИ 2 августа.

Как говорится в документе, по состоянию на июль 2022 года мощности предприятия загружены на треть. Основные причины – ограниченность экспорта готовой продукции из-за блокады морских портов и низкой пропускной способности западных пограничных переходов, а также высокие логистические расходы – железнодорожные тарифы выросли на 70% только за последний месяц. Это совпало с падением мировых цен на продукцию ГМК, что сделало украинский металл неконкурентным.

"В настоящее время комбинат будет продолжать работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива. Однако если в кратчайший срок не принять необходимые меры по сохранению производственного потенциала, то за три месяца предприятие потеряет накопленные ресурсы и вынуждено будет законсервировать производство", – предупредили на комбинате.

Среди необходимых мер, которые предлагает "Камет-сталь" на период войны и послевоенный период, – снизить железнодорожный тариф для грузов комбината (металл, руда, уголь, кокс и так далее) на 75% от текущего уровня, разблокировать экспорт украинского металла через морские порты, а также отменить экологические налоги и ренту на ЖРС, которая фактически ложится бременем на себестоимость производства металлургических комбинатов.

"Принятие таких мер поможет "Камет-стали" нарастить производство, восстановить позиции на экспортных рынках, сохранить рабочие места и сформировать ресурсы для поддержки местных общин и сектора обороны Украины", – резюмируется в письме.

Контекст:

Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".

Теги: экономика, экспорт, тарифы, металлургия, ферросплавы, расходы, Денис Шмыгаль
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