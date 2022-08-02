"Через три месяца предприятие вынуждено будет остановить производство". "Камет-сталь" обратилась за поддержкой к премьеру

Как говорится в документе, по состоянию на июль 2022 года мощности предприятия загружены на треть. Основные причины – ограниченность экспорта готовой продукции из-за блокады морских портов и низкой пропускной способности западных пограничных переходов, а также высокие логистические расходы – железнодорожные тарифы выросли на 70% только за последний месяц. Это совпало с падением мировых цен на продукцию ГМК, что сделало украинский металл неконкурентным.
"В настоящее время комбинат будет продолжать работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива. Однако если в кратчайший срок не принять необходимые меры по сохранению производственного потенциала, то за три месяца предприятие потеряет накопленные ресурсы и вынуждено будет законсервировать производство", – предупредили на комбинате.
Среди необходимых мер, которые предлагает "Камет-сталь" на период войны и послевоенный период, – снизить железнодорожный тариф для грузов комбината (металл, руда, уголь, кокс и так далее) на 75% от текущего уровня, разблокировать экспорт украинского металла через морские порты, а также отменить экологические налоги и ренту на ЖРС, которая фактически ложится бременем на себестоимость производства металлургических комбинатов.
"Принятие таких мер поможет "Камет-стали" нарастить производство, восстановить позиции на экспортных рынках, сохранить рабочие места и сформировать ресурсы для поддержки местных общин и сектора обороны Украины", – резюмируется в письме.
Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".