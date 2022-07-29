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"Тяжелейшее состояние за всю историю независимости Украины". Металлурги попросили Зеленского о помощи

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Предприятия ГМК и связанные с комплексом отрасли обеспечивают 9,4% фонда оплаты труда в Украине, отметили в "Укрметаллургпроме"
Предприятия ГМК и связанные с комплексом отрасли обеспечивают 9,4% фонда оплаты труда в Украине, отметили в "Укрметаллургпроме"
Фото: depositphotos.com

В Украине горно-металлургическая отрасль без помощи государства потеряет 33% экспорта, 10% ВВП и полмиллиона рабочих мест, об этом идет речь в письме объединения предприятий "Укрметаллургпром" к президенту Владимиру Зеленскому. Документ есть в распоряжении агентства "РБК-Украина".

"Сегодня ГМК переживает тяжелейшее состояние за всю историю независимости Украины. Это вызвано высокими логистическими затратами и стремительным ростом тарифов на железнодорожные перевозки в Украине (+141% для руды/угля/кокса и +70% для черных металлов за последний год), что делает украинскую продукцию неконкурентоспособной на международном рынке. Тем временем цены на продукцию ГМК в мире упали уже на треть и будут снижаться еще больше, что вводит украинский ГМК в глубочайший кризис во времена независимости Украины", – сказано в обращении к президенту.

Предприятия отрасли работают в убыток и только для того, чтобы сохранить рабочие места: загруженность меткомбинатов составляет 15% от довоенного уровня, горно-обогатительных комбинатов – 25%.

"Отрасль ГМК – это около 10% ВВП Украины, 33% экспорта Украины и ключевой источник валютной выручки – более $22 млрд в 2021 году. На предприятиях ГМК занято более 130 тыс. лиц, а со смежными отраслями – около 530 тыс. рабочих мест. Таким образом, предприятия ГМК и связанные с комплексом отрасли обеспечивают 9,4% фонда оплаты труда в Украине", – заявили в объединении предприятий.

"Укрметаллургпром" подчеркнул, что ГМК – это один из основных налогоплательщиков Украины, отрасль обеспечивает 38% железнодорожных грузоперевозок, 37% объема перевалки морских портов Украины, потребляет 19% всей электроэнергии в стране.

"Чтобы избежать катастрофических последствий кризиса, нужно реализовать программу сохранения производственного потенциала ГМК Украины в период войны. Она должна включать установление "Укрзалізницею" спецтарифов на перевозку сырья и готовой продукции (-70% от текущего уровня) для металлургических и горно-обогатительных комбинатов, снижение стоимости электроэнергии для предприятий ГМК путем продажи электроэнергии "Энергоатома" по специальной цене, а также временно, на период войны, отмену ренты для железорудного сырья и, в дальнейшем, снижение ренты для руд железа путем вычитания от китайского индекса (Platts 62% Fe) логистики в Китай", – сказано в документе.

Металлурги считают, что государство для стимулирования промышленности может отменить экологические налоги, установить 0% импортных пошлин на товарно-материальные ценности, производства которых нет в Украине, а также заменить зарплатные налоги и сборы (НДФЛ, ЕСВ) на единый социальный налог со ставкой 10%.

"Кроме того, крайне важно включить украинскую металлопродукцию и железорудную продукцию в программу по экспорту товаров из украинских морских портов, чтобы реализовать накопленные остатки на складах и дозагрузить украинские предприятия ГМК. Также, для ускоренного послевоенного восстановления, целесообразно разрешить предприятиям ГМК пользоваться преимуществами индустриальных парков с предоставлением всех доступных льгот, предусмотренных законодательством Украины. Это позволит сохранить производственный потенциал ГМК, уже в ближайшее время возобновить производство минимум до 50% от довоенного уровня и удержать многотысячные трудовые коллективы", – заявили авторы письма.

Контекст:

Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".

Теги: экономика, промышленность, экспорт, металлургия, Владимир Зеленский, Укрметаллургпром, письмо
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