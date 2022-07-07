Предприятия ферросплавной отрасли работают всего на 20% мощности, а время доставки грузов увеличилось в 10 раз – эксперт

Сергей Кудрявцев: Нам просто выкручивают руки. И с этим что-то надо делать Фото: gmk.center

Он считает, что запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на 70% окончательно подкосит отрасль. Эксперт напомнил, что основная продукция предприятий – это ферросплавы, перевозка таких грузов по железной дороже требует охраны, которая оплачивается почасово, в то время как сроки доставки грузов увеличились в разы.

"Учитывая, что из-за войны в Украине изменилась логистика, грузы на некоторых направлениях – например, польском – находятся в пути в 9–10 раз дольше, чем до 24 февраля", – рассказал Кудрявцев.

Он подчеркнул, что перевозка ферросплавов для "Укрзалізниці" рентабельна при нынешних тарифах.

"То есть нам просто выкручивают руки. И с этим что-то надо делать", – заявил глава УкрФа.