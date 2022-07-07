Предприятия ферросплавной отрасли работают всего на 20% мощности, а время доставки грузов увеличилось в 10 раз – эксперт

Он считает, что запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на 70% окончательно подкосит отрасль. Эксперт напомнил, что основная продукция предприятий – это ферросплавы, перевозка таких грузов по железной дороже требует охраны, которая оплачивается почасово, в то время как сроки доставки грузов увеличились в разы.
"Учитывая, что из-за войны в Украине изменилась логистика, грузы на некоторых направлениях – например, польском – находятся в пути в 9–10 раз дольше, чем до 24 февраля", – рассказал Кудрявцев.
Он подчеркнул, что перевозка ферросплавов для "Укрзалізниці" рентабельна при нынешних тарифах.
"То есть нам просто выкручивают руки. И с этим что-то надо делать", – заявил глава УкрФа.
Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.
В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.
Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.
В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.
Криворожский горно-металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства. Причина – проблемы с отгрузкой продукции и доставкой сырья на предприятие, а также рост затрат на логистику.
Группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанной с логистическими трудностями.
За январь – июнь из-за логистических сложностей горно-металлургическая компания Ferrexpo сократила производство на 16%, до 4,8 млн т, продажи за этот же период упали на 21%.