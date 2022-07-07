Ferrexpo сократила производство до 4,8 млн т из-за логистических сложностей

Сейчас компания использует от одной до трех своих производственных линий по производству окатышей, что отражает проблемы с логистикой в Украине.

"Мы продолжаем работать и адаптировать наш бизнес в Украине по мере появления новых рисков. Наши производственные результаты во втором квартале 2022 год отражают решимость наших людей, наших поставщиков и наших клиентов. Что касается доступности логистики, то она остается самым большим ограничением для нашего бизнеса в настоящее время", – сказано в пресс-релизе.