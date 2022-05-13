Компании горно-металлургического комплекса вложили в победу Украины почти $90 млн – исследование

"Совокупно предприятия горно-металлургического комплекса выделили на эти цели уже более $87 млн. При этом многие предприятия параллельно запускают производство", – указывается в исследовании.

Компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского выделила на инициативы, связанные с помощью государству и людям, уже более 1,2 млрд грн. Компания закупает продукты в Украине и в Европе, из которых формируются гуманитарные продуктовые наборы, и выделила более 30 млн грн на закупку медикаментов для украинских больниц. Также компания предоставила сталь для изготовления 100 тыс. бронежилетов, передала ВСУ более 8 тыс. касок, 1100 тепловизоров, более 25 тыс. турникетов и аптечек для армии и теробороны, 20 дронов и более 110 единиц автотехники. Кроме того, из стали "Метинвеста" созданы около 60 тыс. противотанковых ежей и более 20 тыс. шипованных цепей.

Компания "Интерпайп" и гуманитарные фонды Виктора и Елены Пинчук вложили в гуманитарные проекты более $25 млн. Компания изготавливает противотанковые ежи и "буржуйки", наладила выпуск пластин для бронежилетов. Также Фонды и компания поставляют продукты и средства гигиены, медикаменты и медоборудование – Минобороны и Минздраву были переданы более 50,5 тыс. аптечек для военных. Дополнительно приобретены семь бронированных "скорых".

Ferrexpo в начале марта создала Гуманитарный фонд, финансирование которого на данный момент составляет $12,5 млн. Компания закупает продукты питания, медикаменты и медоборудование, приобретает машины скорой помощи для больниц. Также она выделила 1 млн грн помощи для обеспечения Николаева питьевой водой и предоставила свою недвижимость для размещения около 2 тыс. беженцев.

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" перечислила $1 млн в Фонд помощи в Нацбанке и направила $6 млн на благотворительные проекты. Кроме того, компания обязалась направить $2 млн на поддержку гуманитарной деятельности правительства и закупку медикаментов для жителей Кривого Рога.

Завод DCH Steel передавал для нужд обороны металлопрокат и металлолом: только в апреле ДМЗ передал для обороны города материалы на более чем 2 млн грн. Автотранспортный цех передал ВСУ грузовые и грузопассажирские автомобили, теробороне – десятки шин для укрепления блокпостов.

Компания "Рудомайн" в рамках гуманитарной программы передала 2 млн грн для оказания помощи детям с особыми потребностями, пострадавшим из-за военных действий. Также "Рудомайн" принимает активное участие в подготовке к обороне Кривого Рога: компания задействовала 250 работников и 42 единицы техники, предоставила строительные материалы. В целом на потребности ВСУ и теробороны компания передала 15 млн грн.