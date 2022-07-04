Повышение тарифов на грузоперевозки "Укрзалізниці" не то что неблагоприятно, а абсолютно недопустимо – эксперт

"Роль "Укрзалізниці" в перевозках повысилась, ведь на нее легла основная нагрузка. Понятно, что компании нужно балансировать убытки, ведь она имеет повреждение инфраструктуры из-за обстрелов и обеспечивает эвакуацию. Но нужно искать разумный баланс. Компания должна предоставить финансово-экономическое обоснование, объяснить, почему именно 70%, откуда взялась эта цифра? Просто вы понимаете – повысить можно и на 170%. Но если это приведет к коллапсу и упадет экономика, никто ничего не будет возить. И кто от этого выиграет?" – отметил он.

Забловский подчеркнул, что во время войны любые решения, связанные с экономикой, нужно принимать взвешенно и изменения в тарифах железнодорожного монополиста нужно вводить через системное решение. Он напомнил, что и до полномасштабного вторжения России компания повышала тарифы "необоснованно, радикально и непрогнозированно для бизнеса".

"Нужно садиться за стол переговоров и находить баланс. Ведь если "Укрзалізниця" хочет просто залезть в карман к бизнесу, то может в итоге вообще ничего не получить. Сейчас логистика очень сказывается на себестоимости продукции и "Укрзалізниця" очень сильно влияет на ценообразование. В нынешних условиях повышение является не то что неблагоприятным, оно абсолютно недопустимо ввиду последствий. Сейчас правительство делает ставку на возобновление украинского экспорта. Но такое восстановление невозможно, если логистика будет убита тарифами", – резюмировал эксперт.