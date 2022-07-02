За месяц экспорт железной руды из Украины сократился почти на четверть

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт железной руды из Украины сократился в 2,45 раза Фото: ubr.ua

"Следует обратить внимание на то, что в июне произошло значительное сокращение экспорта железной руды – 1,75 млн тонн против 2,27 млн в мае", – написал он.

Падение, таким образом, составило 23%. УНИАН отмечает, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт железной руды из Украины сократился в 2,45 раза.

В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, написал Качка, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

"Очевидно, что главная причина сокращений – блокировка портов. Сокращение перевозок морским транспортом во втором квартале по сравнению с первым составило 86,5% (минус 21,6 млн тонн), – сообщил заместитель министра экономики. – 78% нашего экспорта во втором квартале 2022 года приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта в страны ЕС во втором квартале составила $6,86 млрд, что на 6,4% больше, чем во втором квартале прошлого года".

Внешняя Украины во втором квартале этого года сократилась на 80% по сравнению со вторым кварталом 2021-го.

"С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины отечественные металлургические компании значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов. В связи с этим украинские компании начали поиск новых логистических маршрутов. Так, в мае румынский портовый оператор Comvex завершил погрузку около 35 тыс. тонн украинской железной руды в черноморском порту Констанца. Кроме того, Румыния планирует начать ремонт железной дороги, ведущей от портового города Галац до молдавской границы, которая объединит порт Рени на юге Одесской области с остальными дунайскими портами. Эта железнодорожная линия позволит перевозить товары в Украину и из Украины через Молдову и порт Галац", – отмечает УНИАН.

В агентстве напомнили, что в этой ситуации министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о повышении тарифов на грузовые перевозки по "Укрзалізниці" на 70%.