Россия заплатит за украденную в Украине продукцию своими замороженными активами – ISPR

"Помимо других задокументированных зверств, совершенных Россией, разграбление Украины явно нарушает международное право. Статья 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещает мародерство. Статья 53 запрещает уничтожение частной собственности, кроме случаев, когда "это абсолютно необходимо в связи с военными операциями". В статье 55 провозглашается, что оккупационные силы "не могут реквизировать продовольствие… кроме как для использования оккупационными силами и административным персоналом, и только если учтены потребности гражданского населения". Также статья 55 требует, чтобы оккупационные силы "принимали меры для обеспечения выплаты справедливой стоимости любых реквизированных товаров", – указывается в первом отчете, который подготовила ISPR.
Аналитики группы собрали доказательства по 50 случаям кражи украинского зерна и металла, но они предупреждают, что сейчас невозможно узнать, сколько Россия украла продукции у Украины. Но ее можно заставить заплатить за эти преступления, в частности – путем выплаты репараций, убеждены в организации.
"В последующих отчетах ISRP предложит рекомендации по компенсации Россией причиненных убытков. Например, на данный момент заморожены российские активы на сумму около €300 млрд (в США – на $38 млрд). И государственные чиновники в Европе и США рекомендовали конфисковать эти активы, чтобы компенсировать потери в войне", – подчеркнули в ISPR.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, где видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.
Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.