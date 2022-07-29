Россия заплатит за украденную в Украине продукцию своими замороженными активами – ISPR

"Помимо других задокументированных зверств, совершенных Россией, разграбление Украины явно нарушает международное право. Статья 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещает мародерство. Статья 53 запрещает уничтожение частной собственности, кроме случаев, когда "это абсолютно необходимо в связи с военными операциями". В статье 55 провозглашается, что оккупационные силы "не могут реквизировать продовольствие… кроме как для использования оккупационными силами и административным персоналом, и только если учтены потребности гражданского населения". Также статья 55 требует, чтобы оккупационные силы "принимали меры для обеспечения выплаты справедливой стоимости любых реквизированных товаров", – указывается в первом отчете, который подготовила ISPR.

Аналитики группы собрали доказательства по 50 случаям кражи украинского зерна и металла, но они предупреждают, что сейчас невозможно узнать, сколько Россия украла продукции у Украины. Но ее можно заставить заплатить за эти преступления, в частности – путем выплаты репараций, убеждены в организации.

"В последующих отчетах ISRP предложит рекомендации по компенсации Россией причиненных убытков. Например, на данный момент заморожены российские активы на сумму около €300 млрд (в США – на $38 млрд). И государственные чиновники в Европе и США рекомендовали конфисковать эти активы, чтобы компенсировать потери в войне", – подчеркнули в ISPR.

Война России против Украины. Главное (обновляется)