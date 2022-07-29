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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заплатит за украденную в Украине продукцию своими замороженными активами – ISPR

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Аналитики группы собрали доказательства по 50 случаям кражи украинского зерна и металла
Аналитики группы собрали доказательства по 50 случаям кражи украинского зерна и металла
Фото: depositphotos.com

Мародерство украинской продукции, которым занимается Россия на оккупированных территориях, нарушает сразу три статьи Женевской конвенции и возможность привлечь агрессора к ответственности сохраняется: группа американских чиновников и аналитиков Инициативы по изучению российского пиратства (ISPR), которая занимается документированием грабежей России, прорабатывает юридические механизмы, которые позволят Украине получить в качестве репараций замороженные активы РФ в США. Об этом идет речь в подготовленном ISPR отчете, который опубликован на сайте организации.

"Помимо других задокументированных зверств, совершенных Россией, разграбление Украины явно нарушает международное право. Статья 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещает мародерство. Статья 53 запрещает уничтожение частной собственности, кроме случаев, когда "это абсолютно необходимо в связи с военными операциями". В статье 55 провозглашается, что оккупационные силы "не могут реквизировать продовольствие… кроме как для использования оккупационными силами и административным персоналом, и только если учтены потребности гражданского населения". Также статья 55 требует, чтобы оккупационные силы "принимали меры для обеспечения выплаты справедливой стоимости любых реквизированных товаров", – указывается в первом отчете, который подготовила ISPR. 

Аналитики группы собрали доказательства по 50 случаям кражи украинского зерна и металла, но они предупреждают, что сейчас невозможно узнать, сколько Россия украла продукции у Украины. Но ее можно заставить заплатить за эти преступления, в частности – путем выплаты репараций, убеждены в организации.

"В последующих отчетах ISRP предложит рекомендации по компенсации Россией причиненных убытков. Например, на данный момент заморожены российские активы на сумму около €300 млрд (в США – на $38 млрд). И государственные чиновники в Европе и США рекомендовали конфисковать эти активы, чтобы компенсировать потери в войне", – подчеркнули в ISPR.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, где видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Россия, война, кража, Метинвест, Азовсталь, металлургия, преступление, убытки, мародеры, международное право, война России против Украины
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