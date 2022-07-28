"АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает ГОК из-за слишком дорогой логистики

Большая часть персонала, включая менеджмент и работников-иностранцев, будет работать на две трети нагрузки Фото: ArcelorMittalUA / Facebook

"Временная остановка ГОК вызвана снижением активности в Европе на фоне риска рецессии, а также существенным ростом затрат на доставку железной руды. Блокада портов привела к полному переходу на перевозки металлопродукции потребителям по железной дороге. При этом затраты на доставку выросли в пять раз", – констатировали в АМКР.

В компании также сообщили, что в августе большая часть персонала, включая менеджмент и работников-иностранцев, будет работать на две трети нагрузки. Также две трети оклада, несмотря на приостановление работы комбината, будут выплачивать работникам горного департамента.

"Ни финансовый кризис 2008 года, ни пандемия коронавируса – никакие испытания никогда раньше не заставляли "АрселорМиттал" прибегнуть к сокращениям рабочего времени и выплат зарплат. Это беспрецедентная ситуация для нас всех, в которой самое главное – выжить", – прокомментировал ситуацию гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.