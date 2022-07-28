"АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает ГОК из-за слишком дорогой логистики

"Временная остановка ГОК вызвана снижением активности в Европе на фоне риска рецессии, а также существенным ростом затрат на доставку железной руды. Блокада портов привела к полному переходу на перевозки металлопродукции потребителям по железной дороге. При этом затраты на доставку выросли в пять раз", – констатировали в АМКР.
В компании также сообщили, что в августе большая часть персонала, включая менеджмент и работников-иностранцев, будет работать на две трети нагрузки. Также две трети оклада, несмотря на приостановление работы комбината, будут выплачивать работникам горного департамента.
"Ни финансовый кризис 2008 года, ни пандемия коронавируса – никакие испытания никогда раньше не заставляли "АрселорМиттал" прибегнуть к сокращениям рабочего времени и выплат зарплат. Это беспрецедентная ситуация для нас всех, в которой самое главное – выжить", – прокомментировал ситуацию гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.
Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.
В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.
Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.
В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.