Из-за подорожания грузовых железнодорожных перевозок Украина недополучит 660 млн грн ежеквартально – "АрселорМиттал Кривой Рог"

"Повышение тарифов на грузовые перевозки накладывается на падение мировых цен, а также существенные риски, связанные с военными действиями на территории Украины. Транспортные расходы на перевозку по территории Украины для продукции "АрселорМиттал Кривой Рог" возрастут более чем на 45%, что чревато полной остановкой экспорта металлургической продукции на европейские рынки с августа 2022 года. Фактически это заставит нас прекратить экспорт продукции и полностью остановить металлургическое производство", – пояснил Ткаченко.
Он рассказал, что из-за блокирования портов предприятия стали еще больше зависимы от логистики, которая по сравнению с довоенной ситуацией подорожала примерно на 400%.
"Это огромная сумма. И потому повышение тарифов на 70% (хотя нам говорят, что это не повышение, а индексация) в компании воспринимают очень тяжело. Надо понимать, готова ли компания нести еще большие затраты и убытки в этой ситуации. Учитывая те очереди, которые находятся на границе, я считаю, что все силы правительства и наших западных партнеров следует задействовать для решения этого вопроса", – убежден Ткаченко.
Он отметил, что пока налоговые поступления в бюджет уменьшаются из-за того, что часть крупных предприятий сокращает или останавливает производство из-за логистических трудностей. Пока металлургический сектор пытается работать. Однако очередное удорожание тарифов может значительно усложнить ситуацию и привести к миллиардным потерям госбюджета.
"Ежеквартальные потери государственного бюджета, даже по сравнению с текущей работой предприятия в сложных условиях военного времени, составят более 660 млн грн. Уже в текущем квартале государственный бюджет недополучит не менее 240 млн грн рентной платы за пользование недрами, 90 млн грн экологического налога и 12,3 млн грн военного сбора, а местный бюджет – 146,4 млн грн налога с доходов физических лиц. Недопоступления единого социального взноса составят 173 млн. грн. Кроме того, перестанут поступать в бюджет налоги от поставщиков и подрядчиков АМКР", – перечислил Ткаченко.
Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.
В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.
Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.
В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.