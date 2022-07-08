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"Укрцемент": Попытка "Укрзалізниці" переложить все свои расходы на плечи грузоотправителя приведет к уничтожению стратегических отраслей

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Людмила Крипка: Цемент это стратегическое сырье для восстановления страны
Людмила Крипка: Цемент – это стратегическое сырье для восстановления страны
Скриншот: Інтерфакс-Україна / Facebook

"Укрзалізниця" приняла решение о повышении на 70% тарифов на перевозку грузов, не проведя реальные дискуссии с грузоотправителями, а также представила неточные цифры о влиянии этого решения на экономику и состояние украинской промышленности. Об этом заявила исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Реальной дискуссии между перевозчиком и грузоотправителем не было, нас просто поставили перед фактом. Когда "Укрзалізниця" объявила обсуждение поднятия тарифов на 70%, приказ об их поднятии уже был подписан. А из всех обоснований законности повышения тарифов на 70% мы не услышали от компании, как она собирается сокращать свои расходы. Это дорога с односторонним движением, где "Укрзалізниця" просто перекладывает все свои расходы на плечи грузоотправителя", – подчеркнула Крипка.

По ее словам, влияние повышения на себестоимость конечного продукта будет значительно выше, чем представила компания в своих расчетах.

"Объясню на примере цемента. Они заложили в инфраструктурную составляющую только перевозку собственно цемента. При этом не учли перевозки сырья, которым для нас является известняк, и для нас они подорожают на 55%. Кроме того, не учтены перевозки угля и наполнителей, не включено даже тарифное расстояние – а это все влияет на конечную стоимость продукции", – пояснила она.

Еще большую нагрузку ожидает промышленность с августа, так как "Укрзалізниця" собирается изменить расчеты за использование вагонов, отметила исполнительный директор ассоциации "Укрцемент".

"Если раньше плата снималась за фактическое пользование вагоном, то с августа плата будет взиматься за сколько времени он находится в пути. Учитывая, что "Укрзалізниці" имеет большую нагрузку и вагоны идут очень долго, мы понимаем, что этот вагон тоже будет находиться в дороге очень долго. И эта финансовая нагрузка опять же ляжет на наши плечи", – подчеркнула Крипка.

Она также отметила, что бизнес выступил с предложением правительству ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий на время военного положения и после его завершения, так как государственные компании могут получить средства от международных партнеров, в то время как частные компании не получают никакой поддержки.

"Цемент – это стратегическое сырье для восстановления страны. И все, что мы делаем сейчас, – мы закладываем увеличение расходов по восстановлению Украины. Мы просто доведем до банкротства цементные предприятия и доведем до уничтожения стратегическую отрасль для восстановления", – резюмировала представитель отрасли.

Контекст:

Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.

В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.

Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

Теги: транспорт, экономика, промышленность, Укрзалізниця, бизнес, тарифы, строительство, перевозки, грузоперевозки
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