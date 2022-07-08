"Укрцемент": Попытка "Укрзалізниці" переложить все свои расходы на плечи грузоотправителя приведет к уничтожению стратегических отраслей

"Реальной дискуссии между перевозчиком и грузоотправителем не было, нас просто поставили перед фактом. Когда "Укрзалізниця" объявила обсуждение поднятия тарифов на 70%, приказ об их поднятии уже был подписан. А из всех обоснований законности повышения тарифов на 70% мы не услышали от компании, как она собирается сокращать свои расходы. Это дорога с односторонним движением, где "Укрзалізниця" просто перекладывает все свои расходы на плечи грузоотправителя", – подчеркнула Крипка.

По ее словам, влияние повышения на себестоимость конечного продукта будет значительно выше, чем представила компания в своих расчетах.

"Объясню на примере цемента. Они заложили в инфраструктурную составляющую только перевозку собственно цемента. При этом не учли перевозки сырья, которым для нас является известняк, и для нас они подорожают на 55%. Кроме того, не учтены перевозки угля и наполнителей, не включено даже тарифное расстояние – а это все влияет на конечную стоимость продукции", – пояснила она.

Еще большую нагрузку ожидает промышленность с августа, так как "Укрзалізниця" собирается изменить расчеты за использование вагонов, отметила исполнительный директор ассоциации "Укрцемент".

"Если раньше плата снималась за фактическое пользование вагоном, то с августа плата будет взиматься за сколько времени он находится в пути. Учитывая, что "Укрзалізниці" имеет большую нагрузку и вагоны идут очень долго, мы понимаем, что этот вагон тоже будет находиться в дороге очень долго. И эта финансовая нагрузка опять же ляжет на наши плечи", – подчеркнула Крипка.

Она также отметила, что бизнес выступил с предложением правительству ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий на время военного положения и после его завершения, так как государственные компании могут получить средства от международных партнеров, в то время как частные компании не получают никакой поддержки.

"Цемент – это стратегическое сырье для восстановления страны. И все, что мы делаем сейчас, – мы закладываем увеличение расходов по восстановлению Украины. Мы просто доведем до банкротства цементные предприятия и доведем до уничтожения стратегическую отрасль для восстановления", – резюмировала представитель отрасли.