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Украинская зерновая ассоциация: Повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки приведет к социальному взрыву и падению валютных поступлений на 50%

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Николай Горбачев: Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не возделывалось
Николай Горбачев: Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не возделывалось
Фото: latifundist.com

Повышение тарифов на грузовые перевозки, принятое "Укрзалізницею" и Министерством инфраструктуры, делает нерентабельным выращивание украинского зерна и уничтожит украинский аграрный сектор, что приведет к социальному взрыву в аграрных регионах государства. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Приведу пример. Мы не можем экспортировать наше зерно через заблокированные порты, поэтому вынуждены экспортировать его через порты Европы. В настоящее время сельхозпроизводители продают зерно в Констанце (Румыния) по цене $240 за тонну. С поднятием цены логистика в порт в Констанце составляет уже $180. Таким образом, аграрию нужно продавать ячмень из элеватора по цене $50–60! При этом себестоимость выращивания ячменя – более $160. То есть аграрий получает лишь 30% от своих расходов. А это значит, что никакой посевной кампании он проводить не будет", – подчеркнул президент УЗА.

Это приведет к банкротству большинства сельхозпроизводителей, предупредил он.

"Мы потеряем на многие годы все достижения в отрасли. Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не возделывалось. И мы сейчас – на пути к той же ситуации. Напомню: у нас в сельской местности проживает около трети населения. Так что социальное влияние будет очень значительным", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, проблема не только в повышении тарифов, но и в регуляторных изменениях, к которым прибегла "Укрзалізниця" и которые значительно увеличивают финансовую нагрузку на перевозчиков. Так, компания регуляторно уменьшила расстояние, проходимое вагонами за один день: если раньше вагоны с зерном нормативно проходили по 200 км в день, а путь из центральной Украины до западных переходов занимал три дня, то сейчас вагон проходит 50 км в сутки, а это уже 12 дней дороги.

"И в то же время "Укрзалізниця" вдвое увеличила плату за использование вагонов. Таким образом, мы получаем увеличение стоимости транспортировки зерна с $15 до $40 на одной тонне. Поэтому хочу сказать: при всем уважении "Укрзалізниця" имеет все возможности для привлечения финансовых ресурсов в других местах. А если мы потеряем сейчас своего сельхозпроизводителя, то мы получим огромный социальный удар и потеряем более 50% всех валютных поступлений", – резюмировал Горбачев.

Контекст:

Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.

В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.

Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

В целом объемы экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

Теги: сельское хозяйство, Укрзалізниця, экспорт, тарифы, финансы, перевозки, грузоперевозки, зерно
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