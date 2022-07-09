Украинская зерновая ассоциация: Повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки приведет к социальному взрыву и падению валютных поступлений на 50%

Николай Горбачев: Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не возделывалось Фото: latifundist.com

"Приведу пример. Мы не можем экспортировать наше зерно через заблокированные порты, поэтому вынуждены экспортировать его через порты Европы. В настоящее время сельхозпроизводители продают зерно в Констанце (Румыния) по цене $240 за тонну. С поднятием цены логистика в порт в Констанце составляет уже $180. Таким образом, аграрию нужно продавать ячмень из элеватора по цене $50–60! При этом себестоимость выращивания ячменя – более $160. То есть аграрий получает лишь 30% от своих расходов. А это значит, что никакой посевной кампании он проводить не будет", – подчеркнул президент УЗА.

Это приведет к банкротству большинства сельхозпроизводителей, предупредил он.

"Мы потеряем на многие годы все достижения в отрасли. Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не возделывалось. И мы сейчас – на пути к той же ситуации. Напомню: у нас в сельской местности проживает около трети населения. Так что социальное влияние будет очень значительным", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, проблема не только в повышении тарифов, но и в регуляторных изменениях, к которым прибегла "Укрзалізниця" и которые значительно увеличивают финансовую нагрузку на перевозчиков. Так, компания регуляторно уменьшила расстояние, проходимое вагонами за один день: если раньше вагоны с зерном нормативно проходили по 200 км в день, а путь из центральной Украины до западных переходов занимал три дня, то сейчас вагон проходит 50 км в сутки, а это уже 12 дней дороги.

"И в то же время "Укрзалізниця" вдвое увеличила плату за использование вагонов. Таким образом, мы получаем увеличение стоимости транспортировки зерна с $15 до $40 на одной тонне. Поэтому хочу сказать: при всем уважении "Укрзалізниця" имеет все возможности для привлечения финансовых ресурсов в других местах. А если мы потеряем сейчас своего сельхозпроизводителя, то мы получим огромный социальный удар и потеряем более 50% всех валютных поступлений", – резюмировал Горбачев.