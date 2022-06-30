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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинских поездах будет работать интернет от Starlink Илона Маска – глава Госспецсвязи

Щиголь: Оборудование Starlink предоставляется Украине бесплатно
Щиголь: Оборудование Starlink предоставляется Украине бесплатно
Фото: Михайло Федоров / Facebook

К концу 2022 года в поездах "Укрзалізниці" будет работать спутниковый интернет компании Starlink Илона Маска. Об этом глава Государственной службы спецсвязи и защиты информации Юрий Щиголь заявил в интервью LIGA.net, опубликованном 29 июня.

"Уже протестирован пилотный проект, и это действительно работает", – сказал он.

По словам главы Госспецсвязи, инженеры Starlink были удивлены такому применению технологии, она не была рассчитана на работу в быстром движении.

"По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги", – отметил Щиголь.

Руководитель Госспецсвязи планирует, что спутниковый интернет от Starlink на украинской железной дороге появится к концу 2022 года.

По его информации, сегодня в стране работает 12 тыс. терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе.

Он объяснил, что это резервный канал, который не может обеспечивать все потребности связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей. В частности, Starlink обеспечит резервный канал для проведения онлайн-тестирования выпускников.

Пока все оборудование Starlink, которое предоставляют Илон Маск и организации, такие как USAID, работает в Украине бесплатно, говорит Щиголь.

После войны будет рассмотрен вопрос оплаты, но цена будет не "американской или европейской", есть предварительные договоренности с владельцем компании Илоном Маском по поводу льготных тарифов на срок, пока экономика Украины не восстановится, добавил глава Госспецсвязи.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

26 февраля 2022 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей.

9 июня Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

Теги: интернет, Укрзалізниця, Госспецсвязи, Starlink
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