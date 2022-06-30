В украинских поездах будет работать интернет от Starlink Илона Маска – глава Госспецсвязи

"Уже протестирован пилотный проект, и это действительно работает", – сказал он.

По словам главы Госспецсвязи, инженеры Starlink были удивлены такому применению технологии, она не была рассчитана на работу в быстром движении.

"По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги", – отметил Щиголь.

Руководитель Госспецсвязи планирует, что спутниковый интернет от Starlink на украинской железной дороге появится к концу 2022 года.

По его информации, сегодня в стране работает 12 тыс. терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе.

Он объяснил, что это резервный канал, который не может обеспечивать все потребности связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей. В частности, Starlink обеспечит резервный канал для проведения онлайн-тестирования выпускников.

Пока все оборудование Starlink, которое предоставляют Илон Маск и организации, такие как USAID, работает в Украине бесплатно, говорит Щиголь.

После войны будет рассмотрен вопрос оплаты, но цена будет не "американской или европейской", есть предварительные договоренности с владельцем компании Илоном Маском по поводу льготных тарифов на срок, пока экономика Украины не восстановится, добавил глава Госспецсвязи.