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Starlink Ukraine получила лицензию оператора в Украине– Федоров

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В Украине скоро начнет работу активную представительство SpaceX
В Украине скоро начнет работу активную представительство SpaceX
Фото: FEDOROV / Telegram

Компания-представительство SpaceX – Starlink Ukraine – получила лицензию оператора. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Только что компания была внесена в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру один. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине", – написал Федоров. 

Starlink Ukraine зарегистрировали в Украине 27 апреля. 

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

26 февраля 2022 года Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, спутник, SpaceX, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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