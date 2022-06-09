"Только что компания была внесена в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру один. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине", – написал Федоров.

Starlink Ukraine зарегистрировали в Украине 27 апреля.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

26 февраля 2022 года Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей.