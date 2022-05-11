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Starlink пока сопротивляется хакерским атакам РФ – Маск

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Илон Маск сказал, что Starlink сопротивляется атаке
Илон Маск сказал, что Starlink сопротивляется атаке
Фото: ЕРА

Система спутникового интернета Starlink пока сопротивляется хакерским атакам России, цель которых – заглушить и сломать систему.

Об этом основатель SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск написал в Twitter. 

РФ, по словам Маска, наращивает свои усилия.

Так Маск прокомментировал информацию о том, что РФ причастна к серии кибератак на коммуникационную компанию Viasat в Украине, которые начались за час до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Считается, что основной целью кибератаки были украинские военные, но пострадали и другие клиенты. По данным Великобритании, атака привела к сбоям в работе государственных органов, предприятий и нескольких тысяч пользователей в Украине, а также затронула ветряные электростанции и интернет-пользователей в Центральной Европе. Как писало агентство Reuters, взлом имел немедленные последствия для пользователей спутникового интернета по всей Европе, а вышедшие из строя модемы часто приходилось заменять вручную.


Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

26 февраля 2022 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей

27 апреля в Украине зарегистрировали компанию Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: интернет, хакеры, SpaceX, Илон Маск, кибератака, Viasat, Starlink
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