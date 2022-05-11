Starlink пока сопротивляется хакерским атакам РФ – Маск

Об этом основатель SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск написал в Twitter.

РФ, по словам Маска, наращивает свои усилия.

Так Маск прокомментировал информацию о том, что РФ причастна к серии кибератак на коммуникационную компанию Viasat в Украине, которые начались за час до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Считается, что основной целью кибератаки были украинские военные, но пострадали и другие клиенты. По данным Великобритании, атака привела к сбоям в работе государственных органов, предприятий и нескольких тысяч пользователей в Украине, а также затронула ветряные электростанции и интернет-пользователей в Центральной Европе. Как писало агентство Reuters, взлом имел немедленные последствия для пользователей спутникового интернета по всей Европе, а вышедшие из строя модемы часто приходилось заменять вручную.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022



