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США и Великобритания обвинили РФ в кибератаке на Viasat. Она произошла за час до вторжения в Украину

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Атака на Viasat произошла за час до вторжения в Украину
Атака на Viasat произошла за час до вторжения в Украину
Фото: depositphotos.com

Страны Запада обвинили Россию в серии кибератак на коммуникационную компанию Viasat в Украине. Атаки начались примерно за час до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Об этом 10 мая сообщило министерство иностранных дел Великобритании.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании считает, что российская военная разведка причастна к дефейсам (замене главной страницы сайта на другую) 13 января украинских правительственных веб-сайтов и внедрению вредоносного программного обеспечения Whispergate.

"NCSC также считает, что Россия почти наверняка несет ответственность за последующую кибератаку на Viasat 24 февраля", – говорится в сообщении.

Хотя считается, что основной целью кибератаки были украинские военные, пострадали и другие клиенты. По данным Великобритании, атака привела к сбоям в работе государственных органов, предприятий и нескольких тысяч пользователей в Украине, а также затронула ветряные электростанции и интернет-пользователей в Центральной Европе.

Причастность России к этой кибератаке подтвердил и Госдеп США. В ведомстве также подчеркнули, что массовые кибератаки РФ начались за несколько месяцев до вторжения в Украину и продолжались после.

В Госдепе США сообщили, что американские специалисты и технологии помогают Украине выявлять киберугрозы и восстанавливаться после кибератак.

Агентство Reuters пишет, что отключение Viasat остается самой публичной кибератакой, осуществленной с начала вторжения России в Украину, отчасти потому, что взлом имел немедленные последствия для пользователей спутникового интернета по всей Европе, а также потому, что вышедшие из строя модемы часто приходилось заменять вручную.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

21 апреля в СБУ сообщали, что с 24 февраля украинские специалисты нейтрализовали более 250 мощных кибератак на украинские ресурсы и не менее 10 ботоферм.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Великобритания, Война и мир, кибератака, Viasat
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