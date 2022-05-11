США и Великобритания обвинили РФ в кибератаке на Viasat. Она произошла за час до вторжения в Украину

Национальный центр кибербезопасности Великобритании считает, что российская военная разведка причастна к дефейсам (замене главной страницы сайта на другую) 13 января украинских правительственных веб-сайтов и внедрению вредоносного программного обеспечения Whispergate.
"NCSC также считает, что Россия почти наверняка несет ответственность за последующую кибератаку на Viasat 24 февраля", – говорится в сообщении.
Хотя считается, что основной целью кибератаки были украинские военные, пострадали и другие клиенты. По данным Великобритании, атака привела к сбоям в работе государственных органов, предприятий и нескольких тысяч пользователей в Украине, а также затронула ветряные электростанции и интернет-пользователей в Центральной Европе.
Причастность России к этой кибератаке подтвердил и Госдеп США. В ведомстве также подчеркнули, что массовые кибератаки РФ начались за несколько месяцев до вторжения в Украину и продолжались после.
В Госдепе США сообщили, что американские специалисты и технологии помогают Украине выявлять киберугрозы и восстанавливаться после кибератак.
Агентство Reuters пишет, что отключение Viasat остается самой публичной кибератакой, осуществленной с начала вторжения России в Украину, отчасти потому, что взлом имел немедленные последствия для пользователей спутникового интернета по всей Европе, а также потому, что вышедшие из строя модемы часто приходилось заменять вручную.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
21 апреля в СБУ сообщали, что с 24 февраля украинские специалисты нейтрализовали более 250 мощных кибератак на украинские ресурсы и не менее 10 ботоферм.