"Запорожсталь" попросила поддержки президента для предприятий горно-металлургического комплекса

В "Запорожстали" указали, что с апреля комбинат работает в среднем на 50% своей мощности из-за сложностей с логистикой и мировой экономической конъюнктуры: себестоимость металлопродукции постоянно растет из-за логистических факторов и повышения цен на энергоносители. В то же время мировые цены на металлопродукцию и ЖРС падают, и этот тренд сохранится в ближайшие месяцы.
"Существенное снижение уровня производства связано с логистическими проблемами: транспортировка продукции происходит на втрое большее расстояние до портов Европы. Как результат, стоимость перевозки металла по железной дороге выросла в 4 раза. В то же время, текущая цена на основную продукцию предприятия, горячекатаный рулон, снизилась почти на треть, и будет падать в ближайшие месяцы, по прогнозам ведущих аналитических агентств", – подчеркнули на предприятии.
На комбинате отметили: очень существенно на работу повлияло также удорожание себестоимости сырья, использование которого является неотъемлемой частью технологического процесса.
"Производство 1 тонны стали требует перевозки железной дорогой до 4,5 тонн грузов, из которых 3 тонны – это массовые грузы первого класса, транспортировка которых подорожала больше всего, на 140%, только за последний год", – отметили в "Запорожстали".
Уже сейчас власти должны принять меры, которые помогут отрасли сохранить производство, а также максимально быстро нарастить его после победы, так как речь идет о налогах, рабочих местах и обороноспособности, убеждены в компании.
"Кризисная ситуация в отрасли и постоянное повышение себестоимости продукции будут иметь долгосрочные последствия как для нашего предприятия, так и для украинской экономики – в виде дальнейшего сокращения промышленного производства и экспорта, что приведет к снижению ВВП, занятости и падению поступлений в госбюджет и снижению обороноспособности Украины. Поэтому считаем, что уже сейчас необходимо принять меры к периоду военного положения для сохранения производства и его восстановления в дальнейшем", – отметили в "Запорожстали".
Среди таких мер комбинат указывает снижение грузовых железнодорожных тарифов для грузов ГМК на 70% от текущего уровня, меры по увеличению пропуска вагонов в ЕС с текущих 1,9 тыс. в сутки до заявленных 3,4 тыс. вагонов, уменьшение стоимости электроэнергии и природного газа для металлургических предприятий, а также освобождение предприятий ГМК от уплаты НДС при импорте сырья и оборудования и установлении моратория на экспорт металлолома на период военного времени.
Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".