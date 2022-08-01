"Запорожсталь" попросила поддержки президента для предприятий горно-металлургического комплекса

В "Запорожстали" указали, что с апреля комбинат работает в среднем на 50% своей мощности из-за сложностей с логистикой и мировой экономической конъюнктуры: себестоимость металлопродукции постоянно растет из-за логистических факторов и повышения цен на энергоносители. В то же время мировые цены на металлопродукцию и ЖРС падают, и этот тренд сохранится в ближайшие месяцы.

"Существенное снижение уровня производства связано с логистическими проблемами: транспортировка продукции происходит на втрое большее расстояние до портов Европы. Как результат, стоимость перевозки металла по железной дороге выросла в 4 раза. В то же время, текущая цена на основную продукцию предприятия, горячекатаный рулон, снизилась почти на треть, и будет падать в ближайшие месяцы, по прогнозам ведущих аналитических агентств", – подчеркнули на предприятии.

На комбинате отметили: очень существенно на работу повлияло также удорожание себестоимости сырья, использование которого является неотъемлемой частью технологического процесса.

"Производство 1 тонны стали требует перевозки железной дорогой до 4,5 тонн грузов, из которых 3 тонны – это массовые грузы первого класса, транспортировка которых подорожала больше всего, на 140%, только за последний год", – отметили в "Запорожстали".

Уже сейчас власти должны принять меры, которые помогут отрасли сохранить производство, а также максимально быстро нарастить его после победы, так как речь идет о налогах, рабочих местах и обороноспособности, убеждены в компании.

"Кризисная ситуация в отрасли и постоянное повышение себестоимости продукции будут иметь долгосрочные последствия как для нашего предприятия, так и для украинской экономики – в виде дальнейшего сокращения промышленного производства и экспорта, что приведет к снижению ВВП, занятости и падению поступлений в госбюджет и снижению обороноспособности Украины. Поэтому считаем, что уже сейчас необходимо принять меры к периоду военного положения для сохранения производства и его восстановления в дальнейшем", – отметили в "Запорожстали".

Среди таких мер комбинат указывает снижение грузовых железнодорожных тарифов для грузов ГМК на 70% от текущего уровня, меры по увеличению пропуска вагонов в ЕС с текущих 1,9 тыс. в сутки до заявленных 3,4 тыс. вагонов, уменьшение стоимости электроэнергии и природного газа для металлургических предприятий, а также освобождение предприятий ГМК от уплаты НДС при импорте сырья и оборудования и установлении моратория на экспорт металлолома на период военного времени.