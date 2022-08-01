Выход первого судна из порта Одессы по "зерновому коридору" – тестовый, это проверка маршрута – ВМС Украины

Сухогруз с 26 тыс. тонн кукурузы на борту идет в Ливан Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"Из порта Одесса в море вышел первый сухогруз. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное более 26 тыс. тонн кукурузы, движется в направлении порта Стамбула, Турция. Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщили в ВМС.

Авторы релиза добавили, что ВМС вместе с побратимами прилагают "все усилия для обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса".

Сухогруз Razoni вышел из одесского порта утром 1 августа, ожидается, что в Стамбуле судно будет завтра, а потом отправится в Ливан.