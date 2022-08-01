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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Выход первого судна из порта Одессы по "зерновому коридору" – тестовый, это проверка маршрута – ВМС Украины

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Сухогруз с 26 тыс. тонн кукурузы на борту идет в Ливан
Сухогруз с 26 тыс. тонн кукурузы на борту идет в Ливан
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Первый выход судна с продовольствием из Украины по "зерновому коридору", который состоялся сегодня утром, является тестовым, это проверка маршрута. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.

"Из порта Одесса в море вышел первый сухогруз. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное более 26 тыс. тонн кукурузы, движется в направлении порта Стамбула, Турция. Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщили в ВМС.

Авторы релиза добавили, что ВМС вместе с побратимами прилагают "все усилия для обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса".

Сухогруз Razoni вышел из одесского порта утром 1 августа, ожидается, что в Стамбуле судно будет завтра, а потом отправится в Ливан.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid09bCvbKdDCS7DTAy3SC61zvdwaduUG392Mkf5bW6pvt7Q4sALatiHSsi4UZumEhN7l

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

29 июля Кубраков сообщил, что зерном загружаются 17 судов, 10 из них уже готовы к отправке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Турция, ВМС Украины, Сьерра-Леоне, судно, Одесский морской торговый порт, Мининфраструктуры, кукуруза, судоходство, зерно
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