В морских портах Украины застряли 68 судов с 1,2 млн тонн грузов, большинство – с продовольствием – АМПУ

Две трети грузов на судах, застрявших в морских портах Украины, – продовольствие, отметили в АМПУ Фото: uspa.gov.ua (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook Администрации морских портов Украины (АМПУ) 1 августа.

"Две трети из них [грузов] – продовольствие, которого ждут по всему миру. В трюмах судов, находящихся в акваториях портов Пивденный, Одесса и Черноморск, загружено 480 тыс. тонн хлеба масла и кукурузы. Еще миллион тонн хлеба хранится в зерновых терминалах и на складах украинских портов", – говорится в сообщении.

В АМПУ рассказали, что уже собирают заявки от судовладельцев на участие в караванах.

"Также разработан сам порядок формирования караванов, которые будут следовать за судном лидирования", – отмечается в сообщении.

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