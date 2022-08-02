В морских портах Украины застряли 68 судов с 1,2 млн тонн грузов, большинство – с продовольствием – АМПУ

Об этом сообщается в Facebook Администрации морских портов Украины (АМПУ) 1 августа.
"Две трети из них [грузов] – продовольствие, которого ждут по всему миру. В трюмах судов, находящихся в акваториях портов Пивденный, Одесса и Черноморск, загружено 480 тыс. тонн хлеба масла и кукурузы. Еще миллион тонн хлеба хранится в зерновых терминалах и на складах украинских портов", – говорится в сообщении.
В АМПУ рассказали, что уже собирают заявки от судовладельцев на участие в караванах.
"Также разработан сам порядок формирования караванов, которые будут следовать за судном лидирования", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.
1 августа из порта Одессы вышло судно с продовольствием – первое после достижения договоренностей о разблокировании экспорта из Украины.