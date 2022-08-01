​Глава патрульной полиции Жуков: Пока Россия восемь лет снимала пропаганду, ВСУ учились воевать

"Россия восемь лет снимала пропаганду: [пропагандистка Ольга] Скабеева и вот эти все дураки, говорящие головы. Они, кстати, очень сильно виноваты в этом всем. Уверен, суд их ждет. Как их там? [Пропагандист Владимир] Соловьев. Пока они снимали восемь лет пропаганду, Украина восемь лет училась воевать. И не зря мы сегодня записываем наше интервью на русском языке – на языке врага. Потому что аудитория должна знать, русский должен знать: вас обманывают. Вас обманывают ваши же правители и ваша пропаганда. Телевизор полностью врет. Особенно в России. Поэтому русский должен понимать, что это все – вранье, которое льется ему в уши", – сказал Жуков.

Он напомнил, что до полномасштабного вторжения в Украину приезжали белорусы на отдых и им никто не угрожал.

"Те люди, которые были до полномасштабного нападения России... У нас сколько белорусов здесь отдыхало, приезжало? Одни белорусские машины. И кто-то увидел здесь нациста, кто-то увидел здесь – не знаю – фашиста какого-то? Или издевательства над людьми? Законы работают. Порядок, дисциплина – все нормально. Внутренние какие-то моменты – это внутренние истории страны. Никто не должен влезать в эти моменты. Вот и все", – подчеркнул полицейский.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

По его мнению, люди в России и Беларуси должны понимать, что несут коллективную ответственность за войну в Украине.

"Они там [в России] радуются обстрелам мирных городов, каких-то школ, садиков и так далее, просто площадей. Это же еще вернется. А те, кто говорит, что "это не мы – это Путин", – вину не надо перекладывать на кого-то другого. Потому что это такое коллективное решение. Если страной правит тиран, не надо обвинять только одного тирана. Это касается, кстати, и белорусов", – отметил Жуков.

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