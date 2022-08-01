Глава патрульной полиции Жуков рассказал, что больше всего потрясло в Буче и Ирпене после их освобождения

"Мы приезжали [в Бучу, Ирпень, Бородянку], когда еще и не освободили. Выполняли задачи вместе с Вооруженными силами Украины, вместе с Национальной гвардией Украины, вместе с пограничниками, бойцами Службы безопасности Украины, подразделениями вновь созданных ТрО, добровольческими подразделениями. Мы подготовили бронегруппы, взяли сразу же гранатометы, автоматическое оружие, систему связи развернули, подвоз. Заходили туда – и точно так же занимали рубежи, помогали выбивать врага", – рассказал Жуков.
Журналист спросил, что его больше всего потрясло в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.
"Я посмотрел ту жестокость, которая была в Буче, в Ирпене... На этих детей, убитых людей, простых гражданских расстрелянных. Отрезанные носы, уши, пальцы и так далее. Когда на улицах реально просто лежали убитые гражданские с завязанными руками. Вот это вот", – признался военный.
Он не исключил, что причиной такой жестокости могла быть озлобленность.
"Во-первых, потому что там были в основном буряты. Эти оленеводы. У них там туалет – 300 метров в поле где-то стоит. Они никогда не видели, что так можно жить", – сказал Жуков.
"Классовая ненависть?" – уточнил Гордон.
"Ну да. Я думаю, да, во-первых. Во-вторых, в основном там агрессивные малолетки. Вседозволенность. Человек – животное, и если есть вседозволенность... Вот он увидел, что есть вседозволенность: можно ударить, застрелить, убить, забрать, а командир ему ничего не говорит, – можно все делать. Вот так они и делают", – пояснил Жуков.
Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью
Он рассказал, что будучи командиром, когда воевал на Донбассе в 2014 году, строго запрещал своим подчиненным заниматься мародерством.
"Просто я сужу по себе. Потому что я с лейтенанта служил в десантно-штурмовых войсках – и я это понимаю. Я не понимаю, как так можно было допустить офицерскому составу российских войск (как они там называются? Армия России?) до такого бл...дства и зверства, которые они творили в чужой стране с гражданскими людьми", – возмутился Жуков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.