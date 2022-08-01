Глава патрульной полиции Жуков рассказал, что больше всего потрясло в Буче и Ирпене после их освобождения

"Мы приезжали [в Бучу, Ирпень, Бородянку], когда еще и не освободили. Выполняли задачи вместе с Вооруженными силами Украины, вместе с Национальной гвардией Украины, вместе с пограничниками, бойцами Службы безопасности Украины, подразделениями вновь созданных ТрО, добровольческими подразделениями. Мы подготовили бронегруппы, взяли сразу же гранатометы, автоматическое оружие, систему связи развернули, подвоз. Заходили туда – и точно так же занимали рубежи, помогали выбивать врага", – рассказал Жуков.

Журналист спросил, что его больше всего потрясло в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.

"Я посмотрел ту жестокость, которая была в Буче, в Ирпене... На этих детей, убитых людей, простых гражданских расстрелянных. Отрезанные носы, уши, пальцы и так далее. Когда на улицах реально просто лежали убитые гражданские с завязанными руками. Вот это вот", – признался военный.

Он не исключил, что причиной такой жестокости могла быть озлобленность.

"Во-первых, потому что там были в основном буряты. Эти оленеводы. У них там туалет – 300 метров в поле где-то стоит. Они никогда не видели, что так можно жить", – сказал Жуков.

"Классовая ненависть?" – уточнил Гордон.

"Ну да. Я думаю, да, во-первых. Во-вторых, в основном там агрессивные малолетки. Вседозволенность. Человек – животное, и если есть вседозволенность... Вот он увидел, что есть вседозволенность: можно ударить, застрелить, убить, забрать, а командир ему ничего не говорит, – можно все делать. Вот так они и делают", – пояснил Жуков.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

Он рассказал, что будучи командиром, когда воевал на Донбассе в 2014 году, строго запрещал своим подчиненным заниматься мародерством.

"Просто я сужу по себе. Потому что я с лейтенанта служил в десантно-штурмовых войсках – и я это понимаю. Я не понимаю, как так можно было допустить офицерскому составу российских войск (как они там называются? Армия России?) до такого бл...дства и зверства, которые они творили в чужой стране с гражданскими людьми", – возмутился Жуков.

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