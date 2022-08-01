Глава патрульной полиции: Россияне могут вернуться к Киеву вместе с белорусами. Видите, подбивают "картофельного лидера"

"Не исключено, [что российские войска выдвинутся на Киев]. Вернутся. Может, и с белорусами вернутся. Видите: подбивают, подбивают там этого усатого... картофельного лидера (речь об Александре Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси. – "ГОРДОН"). Подбивают. "Давай, иди". И он там сейчас интервью дает: "Там нацисты, там фашисты. Мы должны жить нормально, мы все славяне". Вот этот весь бред. И может подбить", – отметил Жуков.

По его мнению, если раньше было трудно поверить, что нападение на Украину возможно, то теперь реальность доказала иное.

"Никто же не знает, что у них в голове. Если можно было еще подумать до 24-го числа... Нападут, не нападут – никто не знал. Но никто не думал, что в 2022 году, когда технологии, развитие, летают в космос, электрокары уже заполонили планету, одна страна нападет на другую. И страна, которая в 20 раз больше, образно говоря. Но так, к сожалению, получилось. И еще с помощью третьей страны, которая поддержала этот весь беспредел", – подчеркнул полицейский.

Он считает, что белорусам надо добиваться смены власти.

"Думаю, что адекватные есть, особенно у белорусов. Я их где-то троллю, конечно, иногда, потому что там есть тоже и неадекватные. Но адекватных, мне кажется, больше. Просто выйти на улицы, как они сделали в 2020 году, снести на хер всех этих ментов, ОМОН и так далее. Они так боятся сейчас! Очень жестко боятся. И снести президента – и все. И дальше себе жить спокойно. Можно потом еще подсрачников русским надавать. Потому что они сейчас базы там свои делают. Это же если белорусы допустят такой момент, что Россия еще где-то год будет у них формировать воинские части и базы, то это потом будет просто колония для России. Поэтому надо подумать", – сказал Жуков.

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