В Северодонецке россияне запустили передвижной телевизор – Гайдай

"В Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор. Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, который пожелают оккупационные власти, и работает нерегулярно", – написал Гайдай.
28 июля Гайдай сообщал, что в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и электричество.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В мае такой телевизор оккупанты привезли в разбомбленный Мариуполь Донецкой области.
22 июня мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что в городе, где до войны проживало около 106 тыс. человек, осталось около 7–8 тыс. жителей.
25 июня стало известно, что после интенсивных боев ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Сейчас оккупанты пытаются закрепиться на админгранице областей и полностью захватить Донецкую область. В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.