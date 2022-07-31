В Северодонецке россияне запустили передвижной телевизор – Гайдай

В Северодонецке разрушено множество домов, не работает критическая инфраструктура Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

"В Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор. Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, который пожелают оккупационные власти, и работает нерегулярно", – написал Гайдай.

28 июля Гайдай сообщал, что в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и электричество.

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В мае такой телевизор оккупанты привезли в разбомбленный Мариуполь Донецкой области.