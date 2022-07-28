ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Северодонецке россияне смогли собрать детей на одну школу из 20 – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным властей, из Северодонецка выехало почти 100 тыс. человек
По данным властей, из Северодонецка выехало почти 100 тыс. человек
Фото: ЕРА

В оккупированном Северодонецке российские захватчики смогли собрать детей на одну школу из 20. Об этом 28 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и электричество.

"Сроки восстановления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако не в состоянии перенести начало учебного года", – написал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты объявили о работе в городе четырех школ.

"Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек. Следует отметить, что до российского вторжения учащиеся получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

22 июня мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что в городе, где до войны проживало около 106 тыс. человек, осталось около 7–8 тыс. жителей.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили". Ефросинина рассказала, почему не возвращается в Украину
"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили". Ефросинина рассказала, почему не возвращается в Украину
Хименес-Браво снялся в облегающих трусах. Фото
Хименес-Браво снялся в облегающих трусах. Фото
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал, как провел время в кафе с дочерью
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал, как провел время в кафе с дочерью
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (251107)
2
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (89171)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (75558)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (65349)
5
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (53893)
6
49-летняя Клум снялась без одежды и белья (52648)
7
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото (34310)
8
Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья (30989)
 
 
 
 