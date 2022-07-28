В оккупированном Северодонецке россияне смогли собрать детей на одну школу из 20 – Гайдай

По данным властей, из Северодонецка выехало почти 100 тыс. человек Фото: ЕРА

По его словам, в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и электричество.

"Сроки восстановления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако не в состоянии перенести начало учебного года", – написал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты объявили о работе в городе четырех школ.

"Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек. Следует отметить, что до российского вторжения учащиеся получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест", – подчеркнул Гайдай.

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