В оккупированном Северодонецке россияне смогли собрать детей на одну школу из 20 – Гайдай

По его словам, в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и электричество.
"Сроки восстановления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако не в состоянии перенести начало учебного года", – написал глава ОВА.
Он отметил, что оккупанты объявили о работе в городе четырех школ.
"Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек. Следует отметить, что до российского вторжения учащиеся получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
22 июня мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что в городе, где до войны проживало около 106 тыс. человек, осталось около 7–8 тыс. жителей.
25 июня стало известно, что после интенсивных боев ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.