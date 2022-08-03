В Харьковском районе повреждены около 2 тыс. объектов инфраструктуры из-за обстрелов оккупантов – ОВА

Об этом 3 августа сообщается в Telegram Харьковской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что 1881 из них – жилые дома.

Согласно опубликованной инфографике, из-за обстрелов оккупантов также повреждены семь медучреждений, 27 учреждений образования и четыре заведения культуры.

"Данные не окончательные, поскольку на территории района продолжаются боевые действия", – говорится в сообщении.

Так, временно оккупированными остаются 50% Дергачевской общины и Липецкая община.

По данным ОВА на 14 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты разрушили и повредили более 4800 объектов инфраструктуры в Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.