В Харьковском районе повреждены около 2 тыс. объектов инфраструктуры из-за обстрелов оккупантов – ОВА

Об этом 3 августа сообщается в Telegram Харьковской областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что 1881 из них – жилые дома.
Согласно опубликованной инфографике, из-за обстрелов оккупантов также повреждены семь медучреждений, 27 учреждений образования и четыре заведения культуры.
"Данные не окончательные, поскольку на территории района продолжаются боевые действия", – говорится в сообщении.
Так, временно оккупированными остаются 50% Дергачевской общины и Липецкая община.
По данным ОВА на 14 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты разрушили и повредили более 4800 объектов инфраструктуры в Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.