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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступательную операцию на бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, сообщили в Генштабе
Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, сообщили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области российские оккупанты проводят наступательные операции. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 5 августа.

"На донецком направлении враг проводит наступательную операцию на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на славянском и краматорском направлениях. На краматорском также шли стрелковые бои.

"На бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры недалеко от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел. На авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песок, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлово и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0QqheY94X6ugsY7cX8hHhH8VaFELS4RwojwteY6myKTp37Lo1K7GxxxnxGKh9CQyzl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут
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