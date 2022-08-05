Оккупанты ведут наступательную операцию на бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области – Генштаб ВСУ

Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, сообщили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На донецком направлении враг проводит наступательную операцию на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на славянском и краматорском направлениях. На краматорском также шли стрелковые бои.

"На бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры недалеко от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел. На авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песок, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлово и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются", – говорится в сообщении.