Оккупанты ведут наступательную операцию на бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении враг проводит наступательную операцию на бахмутском и авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка", – говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на славянском и краматорском направлениях. На краматорском также шли стрелковые бои.
"На бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры недалеко от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел. На авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песок, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлово и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.