Авиация ВСУ за неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов оккупантов, 12 опорным пунктам и двум пунктам управления – Генштаб

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Самолетами ударной авиации Воздушных сил (ВС) за неделю было нанесено 38 авиационных ударов по скоплению вооружения, военной техники и личному составу противника. Нанесено поражение по 11 взводным опорным пунктам, ротному опорному пункту, двум пунктам управления тактического уровня, а также семи складам боеприпасов", – сказал Громов.

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Контекст:

По информации Генштаба ВСУ на 18 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ авиация ВС ВСУ нанесла по оккупантам более 1750 групповых авиаударов, и они продолжаются.

Так, 30 июля штурмовая авиация Воздушных сил уничтожила два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц боевой бронированной техники оккупантов, сообщило командование ВС ВСУ.

На следующий день, 1 августа авиация ВСУ нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного на юге Украины.