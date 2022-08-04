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Авиация ВСУ за неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов оккупантов, 12 опорным пунктам и двум пунктам управления – Генштаб

Самолетами ВСУ за неделю было нанесено 38 авиаударов по скоплению вооружения, военной техники и личному составу оккупантов, отметили в Генштабе
Самолетами ВСУ за неделю было нанесено 38 авиаударов по скоплению вооружения, военной техники и личному составу оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация Вооруженных сил Украины за последнюю неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов российских оккупантов.

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Самолетами ударной авиации Воздушных сил (ВС) за неделю было нанесено 38 авиационных ударов по скоплению вооружения, военной техники и личному составу противника. Нанесено поражение по 11 взводным опорным пунктам, ротному опорному пункту, двум пунктам управления тактического уровня, а также семи складам боеприпасов", – сказал Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации Генштаба ВСУ на 18 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ авиация ВС ВСУ нанесла по оккупантам более 1750 групповых авиаударов, и они продолжаются. 

Так, 30 июля штурмовая авиация Воздушных сил уничтожила два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц боевой бронированной техники оккупантов, сообщило командование ВС ВСУ.

На следующий день, 1 августа авиация ВСУ нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного на юге Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, самолеты, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, удары, брифинг, потери России, российские оккупанты, Алексей Громов
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