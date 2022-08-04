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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле четырех населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей идут боевые действия – Генштаб ВСУ

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На ряде участков фронта противник был отброшен, отметили в ВСУ
На ряде участков фронта противник был отброшен, отметили в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки установить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом проинформировал 4 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник [...] пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки [Харьковской области], боевые действия продолжаются. [...] Вблизи Травневого и Кодемы [Донецкой области] боевые действия продолжаются. [...] Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески [возле Донецка], успеха не имеет, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на славянском направлении "попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством".

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. [...] Безуспешно пытались прорвать оборону недалеко от Марьинки, понесли потери и отошли", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, противник пытался наступать в районе населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области, но ВСУ остановили его и отогнали назад.

На всех направлениях оккупанты ведут обстрелы из артиллерии, танков, применяют авиацию и беспилотники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02RXLsbFVSq8HdaAdFPU5AFLdTeg7Jo9Qkq3QGVWqwrxCYZg3na7AZwjQaavMcKgzul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Марьинка, Соледар, артиллерия, вторжение, беспилотники, Пески, Кодема, Лозовое, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Травневое, Долина, российские оккупанты, контрнаступление
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