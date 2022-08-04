Возле четырех населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей идут боевые действия – Генштаб ВСУ

На ряде участков фронта противник был отброшен, отметили в ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник [...] пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки [Харьковской области], боевые действия продолжаются. [...] Вблизи Травневого и Кодемы [Донецкой области] боевые действия продолжаются. [...] Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески [возле Донецка], успеха не имеет, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на славянском направлении "попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством".

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. [...] Безуспешно пытались прорвать оборону недалеко от Марьинки, понесли потери и отошли", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, противник пытался наступать в районе населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области, но ВСУ остановили его и отогнали назад.

На всех направлениях оккупанты ведут обстрелы из артиллерии, танков, применяют авиацию и беспилотники.

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