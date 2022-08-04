Возле четырех населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей идут боевые действия – Генштаб ВСУ

"Противник [...] пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки [Харьковской области], боевые действия продолжаются. [...] Вблизи Травневого и Кодемы [Донецкой области] боевые действия продолжаются. [...] Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески [возле Донецка], успеха не имеет, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на славянском направлении "попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством".
"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. [...] Безуспешно пытались прорвать оборону недалеко от Марьинки, понесли потери и отошли", – рассказали в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, противник пытался наступать в районе населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области, но ВСУ остановили его и отогнали назад.
На всех направлениях оккупанты ведут обстрелы из артиллерии, танков, применяют авиацию и беспилотники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.