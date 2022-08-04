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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупантов пугают заградотрядами кадыровцев, чтобы не допустить их отступления с правобережной части Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты стянули большое количество вооружения и военной техники в северо-восточные районы Херсонской области, отметил Громов
Оккупанты стянули большое количество вооружения и военной техники в северо-восточные районы Херсонской области, отметил Громов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российских оккупантов, которые находятся на территории временно захваченной Херсонской области, пугают заградительными отрядами кадыровцев, чтобы они не покинули свои позиции на правом берегу реки Днепр.

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Среди личного состава группировки российских оккупационных войск в городе Херсоне распространяется информация о размещении на левом берегу реки Днепр подразделений нацгвардии Чеченской Республики, якобы получивших приказ на выполнение функций заградительных отрядов и недопущение отступления оккупационных войск с правобережной [части] Херсонской области", – сказал представитель Генштаба.

Кроме того, по словам Громова, оккупанты стянули большое количество вооружения и военной техники в северо-восточные районы Херсонской области.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину нашей территории с целью перехвата инициативы и создания угрозы развития нашего успеха. Чтобы вынудить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", – отметил он.

Громов также сообщил, что россияне наращивают силы на запорожском и херсонском направлениях, а как плацдарм для накопления вооружения используют территорию временно оккупированного Крыма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев. По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении находится 90% десантно-штурмовых войск РФ.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, вооружение, угрозы, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины, брифинг, Алексей Громов, деоккупация, контрнаступление
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