Оккупантов пугают заградотрядами кадыровцев, чтобы не допустить их отступления с правобережной части Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Среди личного состава группировки российских оккупационных войск в городе Херсоне распространяется информация о размещении на левом берегу реки Днепр подразделений нацгвардии Чеченской Республики, якобы получивших приказ на выполнение функций заградительных отрядов и недопущение отступления оккупационных войск с правобережной [части] Херсонской области", – сказал представитель Генштаба.
Кроме того, по словам Громова, оккупанты стянули большое количество вооружения и военной техники в северо-восточные районы Херсонской области.
"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину нашей территории с целью перехвата инициативы и создания угрозы развития нашего успеха. Чтобы вынудить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", – отметил он.
Громов также сообщил, что россияне наращивают силы на запорожском и херсонском направлениях, а как плацдарм для накопления вооружения используют территорию временно оккупированного Крыма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев. По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении находится 90% десантно-штурмовых войск РФ.