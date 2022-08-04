Оккупантов пугают заградотрядами кадыровцев, чтобы не допустить их отступления с правобережной части Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Среди личного состава группировки российских оккупационных войск в городе Херсоне распространяется информация о размещении на левом берегу реки Днепр подразделений нацгвардии Чеченской Республики, якобы получивших приказ на выполнение функций заградительных отрядов и недопущение отступления оккупационных войск с правобережной [части] Херсонской области", – сказал представитель Генштаба.

Кроме того, по словам Громова, оккупанты стянули большое количество вооружения и военной техники в северо-восточные районы Херсонской области.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину нашей территории с целью перехвата инициативы и создания угрозы развития нашего успеха. Чтобы вынудить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", – отметил он.

Громов также сообщил, что россияне наращивают силы на запорожском и херсонском направлениях, а как плацдарм для накопления вооружения используют территорию временно оккупированного Крыма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)