Россияне наращивают силы на запорожском и херсонском направлениях, как плацдарм для накопления вооружения используют Крым – Генштаб ВСУ

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Отмечается наращивание противником своих сил на запорожском и херсонском направлениях. Так, противник переместил на криворожское направление три батальонно-тактические группы, которые выполняли задания на новопавловском направлении, а также дополнительно ввел одну батальонно-тактическую группу на запорожском направлении", – сказал Громов.

По его словам, "пополнение потерянного вооружения и военной техники, а также наращивание группировки войск на херсонском и частично на запорожском направлениях – особенно на мелитопольском – противник осуществляет железнодорожным путем – через Керченский мост и территорию временно оккупированного Крыма".

"Кроме того, территорию АР Крым противник использует как плацдарм для накопления вооружения, военной техники, боеприпасов, материально-технических средств с целью пополнения потерь группировок войск на указанных направлениях, – отметил Громов. – Отмечается также перебазирование армейской авиации Восточного военного округа на оперативные аэродромы временно оккупированной АР Крым".

Кроме того, оккупанты продолжают формировать дополнительные подразделения, резервы для ведения боевых действий в Украине, а также снимают с долгосрочного хранения вооружение и военную технику для доукомплектования своих войск, которые понесли потери, резюмировал Громов.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля сообщил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и на юг Украины.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев. По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении находится 90% десантно-штурмовых войск РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)