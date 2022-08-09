До девяти выросло число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму – оккупационная власть

Вследствие взрывов в Новофедоровке погиб один человек Фото: Труха Украина / Telegram

"Семеро пострадавших, включая двух детей, были доставлены в Сакскую районную больницу. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой – на стационарном лечении", – говорится в сообщении.

Кроме того, двое пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу в Симферополе, "их состояние – легкой степени тяжести". После оказания необходимой помощи пострадавшие были отправлены домой, завили в "минздраве".

Вследствие взрывов один человек погиб на месте.