"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какой-нибудь "шеврон", "визитку" или "ДНК". В Минобороны Украины прокомментировали взрывы в Крыму

Взрывы произошли сегодня на аэродроме в оккупированной Новофедоровке Фото: Крыминформ / Telegram

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", – говорится в сообщении.

В Минобороны также предостерегли, что факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какой-нибудь характерный "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Пользуясь случаем, обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!" – подчеркнули в ведомстве.

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Сегодня крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.