"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какой-нибудь "шеврон", "визитку" или "ДНК". В Минобороны Украины прокомментировали взрывы в Крыму

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", – говорится в сообщении.
В Минобороны также предостерегли, что факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.
"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какой-нибудь характерный "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Пользуясь случаем, обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!" – подчеркнули в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.
"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.
Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.