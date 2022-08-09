Взрывы в Крыму. Оккупанты объявили об эвакуации в Сакском районе

Представитель службы заявил, что "у нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации".
По данным "советника главы Крыма" Олега Крючкова, после взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка из близлежащих домов уже эвакуированы около 30 человек. По его словам, люди будут расселены в пансионатах и гостиницах.
Также он добавил, что по периметру аэродрома выставлено оцепление.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.
"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.
Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.