Взрывы в Крыму. Оккупанты объявили об эвакуации в Сакском районе

Представитель службы заявил, что "у нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации".

По данным "советника главы Крыма" Олега Крючкова, после взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка из близлежащих домов уже эвакуированы около 30 человек. По его словам, люди будут расселены в пансионатах и гостиницах.

Также он добавил, что по периметру аэродрома выставлено оцепление.

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Сегодня крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".