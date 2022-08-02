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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение перенести вторжение в Украину с 15-го на 24 февраля принял лично Путин, он хотел, чтобы оно совпало с датой начала войны в Крыму – Скибицкий

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Путин не снизил военных целей в Украине, отметили в ГУР Минобороны
Путин не снизил военных целей в Украине, отметили в ГУР Минобороны
Фото: EPA

После аннексии Крыма и военного вторжения России на Донбассе в 2014 году одним из приоритетов для украинской разведки стало расширение "агентских возможностей" Украины внутри Москвы, чтобы проникнуть в центры принятия решений в Кремле.

Об этом в комментарии The Telegraph, опубликованном 1 августа, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, украинской разведке "очень легко" работать с противником – "был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и до недавнего времени один и тот же менталитет".

Скибицкий отметил, что многие украинцы в России сделали очень хорошую карьеру и находятся на руководящих должностях.

Эта сеть информаторов, продолжил он, и сообщила Киеву, что вторжение РФ в Украину изначально планировалось на 15 февраля.

Скибицкий рассказал, что решение перенести нападение на 24 февраля принял лично президент РФ Владимир Путин. Глава Кремля хотел, чтобы российское наступление совпало с датой начала войны в Крыму в 2014 году, добавил представитель ГУР Минобороны Украины.

Он подчеркнул, что украинские агенты в Москве не сообщают о снижении военных целей Путина в Украине, его главная цель остается прежней – полное уничтожение Украины как государства.

По мнению Скибицкого, глава Кремля вряд ли остановится, так как у него нет места для маневра.

В то же время сеть агентов Украины в России "определенно востребована" в США и Великобритании, так как они говорят "о безопасности Европы и восточного фланга НАТО в целом", резюмировал представитель ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 2 августа, ВСУ деоккупировали 1054 населенных пункта.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, шпионаж, захват, разведка, агрессия, нападение, вторжение, украинцы, наступление, война России против Украины, информатор, президент, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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