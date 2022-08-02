Решение перенести вторжение в Украину с 15-го на 24 февраля принял лично Путин, он хотел, чтобы оно совпало с датой начала войны в Крыму – Скибицкий

Путин не снизил военных целей в Украине, отметили в ГУР Минобороны Фото: EPA

Об этом в комментарии The Telegraph, опубликованном 1 августа, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, украинской разведке "очень легко" работать с противником – "был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и до недавнего времени один и тот же менталитет".

Скибицкий отметил, что многие украинцы в России сделали очень хорошую карьеру и находятся на руководящих должностях.

Эта сеть информаторов, продолжил он, и сообщила Киеву, что вторжение РФ в Украину изначально планировалось на 15 февраля.

Скибицкий рассказал, что решение перенести нападение на 24 февраля принял лично президент РФ Владимир Путин. Глава Кремля хотел, чтобы российское наступление совпало с датой начала войны в Крыму в 2014 году, добавил представитель ГУР Минобороны Украины.

Он подчеркнул, что украинские агенты в Москве не сообщают о снижении военных целей Путина в Украине, его главная цель остается прежней – полное уничтожение Украины как государства.

По мнению Скибицкого, глава Кремля вряд ли остановится, так как у него нет места для маневра.

В то же время сеть агентов Украины в России "определенно востребована" в США и Великобритании, так как они говорят "о безопасности Европы и восточного фланга НАТО в целом", резюмировал представитель ГУР.

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