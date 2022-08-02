Решение перенести вторжение в Украину с 15-го на 24 февраля принял лично Путин, он хотел, чтобы оно совпало с датой начала войны в Крыму – Скибицкий

Об этом в комментарии The Telegraph, опубликованном 1 августа, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, украинской разведке "очень легко" работать с противником – "был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и до недавнего времени один и тот же менталитет".
Скибицкий отметил, что многие украинцы в России сделали очень хорошую карьеру и находятся на руководящих должностях.
Эта сеть информаторов, продолжил он, и сообщила Киеву, что вторжение РФ в Украину изначально планировалось на 15 февраля.
Скибицкий рассказал, что решение перенести нападение на 24 февраля принял лично президент РФ Владимир Путин. Глава Кремля хотел, чтобы российское наступление совпало с датой начала войны в Крыму в 2014 году, добавил представитель ГУР Минобороны Украины.
Он подчеркнул, что украинские агенты в Москве не сообщают о снижении военных целей Путина в Украине, его главная цель остается прежней – полное уничтожение Украины как государства.
По мнению Скибицкого, глава Кремля вряд ли остановится, так как у него нет места для маневра.
В то же время сеть агентов Украины в России "определенно востребована" в США и Великобритании, так как они говорят "о безопасности Европы и восточного фланга НАТО в целом", резюмировал представитель ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 2 августа, ВСУ деоккупировали 1054 населенных пункта.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.