ВСУ почти за месяц освободили от оккупантов 26 населенных пунктов – Офис президента

ВСУ освободили от российских оккупантов 1054 населенных пункта, сообщили в ОПУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 2 августа на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы", – сказал Тимошенко.

5 июля в Офисе президента заявляли, что ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов. Таким образом, почти за месяц украинские военные освободили 26 населенных пунктов.

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