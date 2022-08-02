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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ почти за месяц освободили от оккупантов 26 населенных пунктов – Офис президента

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ВСУ освободили от российских оккупантов 1054 населенных пункта, сообщили в ОПУ
ВСУ освободили от российских оккупантов 1054 населенных пункта, сообщили в ОПУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 1054 населенных пункта.

Об этом 2 августа на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы", – сказал Тимошенко.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/429146312316015/

5 июля в Офисе президента заявляли, что ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов. Таким образом, почти за месяц украинские военные освободили 26 населенных пунктов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Оккупационные власти заявили, что готовят в Херсонской области "референдум" о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг, деоккупация, контрнаступление
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