Россияне трижды безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, понесли потери и ретировались – командование "Юг"

Об этом 2 августа в сводке, опубликованной в Facebook, проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"В течение боевого дня нашими подразделениями пресечено три попытки врага – силами усиленного взвода в каждом случае – провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки [Херсонской области]. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и четырех единиц бронированной техники ретировался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне ответственности командования "Юг" врагом нанесено шесть ударов.

Кроме того, оккупанты трижды вертолетами атаковали позиции украинских военных в Бериславском и Каховском районах Херсонской области, а также в Баштанском районе Николаевской области.

Подразделения ВСУ потерь не понесли, подчеркнуло командование "Юг".

"В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки [Херсонской области] и Максимовки [Николаевской области], – указывается в сообщении. – Всего за боевой день результаты работы наших подразделений составляют: 32 рашиста, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс ТОР и еще четыре единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются".

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