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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне трижды безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, понесли потери и ретировались – командование "Юг"

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Подразделения ВСУ пресекли три попытки врага провести разведку боем в Херсонской области, отметило командование "Юг"
Подразделения ВСУ пресекли три попытки врага провести разведку боем в Херсонской области, отметило командование "Юг"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска продолжают наращивать группировку на криворожском направлении.

Об этом 2 августа в сводке, опубликованной в Facebook, проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"В течение боевого дня нашими подразделениями пресечено три попытки врага – силами усиленного взвода в каждом случае – провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки [Херсонской области]. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и четырех единиц бронированной техники ретировался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне ответственности командования "Юг" врагом нанесено шесть ударов.

Кроме того, оккупанты трижды вертолетами атаковали позиции украинских военных в Бериславском и Каховском районах Херсонской области, а также в Баштанском районе Николаевской области.

Подразделения ВСУ потерь не понесли, подчеркнуло командование "Юг".

"В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки [Херсонской области] и Максимовки [Николаевской области], – указывается в сообщении. – Всего за боевой день результаты работы наших подразделений составляют: 32 рашиста, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс ТОР и еще четыре единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/809984683744377/

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, авиация, Херсонская область, разведка, вертолет, Николаевская область, Александровка, вторжение, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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