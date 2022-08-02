Россияне трижды безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, понесли потери и ретировались – командование "Юг"

Об этом 2 августа в сводке, опубликованной в Facebook, проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.
"В течение боевого дня нашими подразделениями пресечено три попытки врага – силами усиленного взвода в каждом случае – провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки [Херсонской области]. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и четырех единиц бронированной техники ретировался", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне ответственности командования "Юг" врагом нанесено шесть ударов.
Кроме того, оккупанты трижды вертолетами атаковали позиции украинских военных в Бериславском и Каховском районах Херсонской области, а также в Баштанском районе Николаевской области.
Подразделения ВСУ потерь не понесли, подчеркнуло командование "Юг".
"В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки [Херсонской области] и Максимовки [Николаевской области], – указывается в сообщении. – Всего за боевой день результаты работы наших подразделений составляют: 32 рашиста, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс ТОР и еще четыре единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.