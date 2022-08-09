Из-за взрывов в Крыму пострадало пять человек – оккупационная власть

"Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах инцидента рано, все выяснит следственная комиссия. Приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, идет разлет осколков", – сказал Аксенов.
Он также заявил, что на месте дежурят экипажи скорой помощи и санавиация, но по информации Аксенова, среди гражданского населения никто не обращался в медицинские учреждения.
В то же время так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших, один из них ребенок. По его словам, четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, пятый находится в операционной. Его комментарий опубликовал советник руководителя оккупационной власти полуострова Олег Крючков.
Взрывы на аэродроме в Новофедоровке произошли около 15.30 по киевскому времени. Министерство обороны России инцидент объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.