Из-за взрывов в Крыму пострадало пять человек – оккупационная власть

"Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах инцидента рано, все выяснит следственная комиссия. Приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, идет разлет осколков", – сказал Аксенов.

Он также заявил, что на месте дежурят экипажи скорой помощи и санавиация, но по информации Аксенова, среди гражданского населения никто не обращался в медицинские учреждения.

В то же время так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших, один из них ребенок. По его словам, четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, пятый находится в операционной. Его комментарий опубликовал советник руководителя оккупационной власти полуострова Олег Крючков.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке произошли около 15.30 по киевскому времени. Министерство обороны России инцидент объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".