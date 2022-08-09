Взрывы на аэродроме в Крыму. Аксенов заявил об одном погибшем

Аксенов заявил, что ситуация в Новофедоровке "локализована и находится под контролем" Фото: Крыминформ / Telegram

"К сожалению, один человек погиб. Вся необходимая помощь будет оказана", – написал он.

Аксенов добавил, что "ситуация локализована и находится под контролем". По его словам, "общей эвакуации по району нет", отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке произошли около 15.30 по киевскому времени. Министерство обороны России инцидент объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших.