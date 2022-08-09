Взрывы на аэродроме в Крыму. Аксенов заявил об одном погибшем

"К сожалению, один человек погиб. Вся необходимая помощь будет оказана", – написал он.
Аксенов добавил, что "ситуация локализована и находится под контролем". По его словам, "общей эвакуации по району нет", отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.
Взрывы на аэродроме в Новофедоровке произошли около 15.30 по киевскому времени. Министерство обороны России инцидент объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.