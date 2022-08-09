Верещук: Сегодняшние взрывы в Новофедоровке – очередное напоминание о том, чей Крым

"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке является очередным напоминанием о том, чей Крым. Потому что это – Украина", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 августа на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в Крыму начались взрывы, которые, по словам очевидцев, продолжаются.
В минобороны России подтвердили, что взрывы и пожар происходят на складе боеприпасов, якобы причина – "детонация нескольких авиационных боеприпасов". При этом оккупанты говорят, что причины инцидента еще выясняются.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает использовать Крым для поддержки оккупационных войск и базирования боевой авиации, с территории полуострова также наносятся ракетные удары.