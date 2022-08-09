Верещук: Сегодняшние взрывы в Новофедоровке – очередное напоминание о том, чей Крым

"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке является очередным напоминанием о том, чей Крым. Потому что это – Украина", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 августа на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в Крыму начались взрывы, которые, по словам очевидцев, продолжаются.

В минобороны России подтвердили, что взрывы и пожар происходят на складе боеприпасов, якобы причина – "детонация нескольких авиационных боеприпасов". При этом оккупанты говорят, что причины инцидента еще выясняются.