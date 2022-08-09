Минобороны РФ: Причина взрывов в Крыму – нарушение правил пожарной безопасности

Как сообщил источник агентства, "нет никаких признаков, улик и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме". По информации Минобороны "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов".

В то же время так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 20.00 9 августа до 20.00 24 августа на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов будет действовать "высокий уровень террористической опасности".

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке произошли около 15.30 по киевскому времени. Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты объявили об одном погибшем.