"Запустили операцию “Деоккупация Крыма”". Реакция соцсетей на взрывы на полуострове

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов" Фото: EPA

Так, Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" написал: "Хлопок... на полуострове! ВСУ фактически запустили операцию "Деоккупация Крыма"! Еще и символично – в Международный день коренных народов!"

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "украинский юг особенно прекрасен в августе".

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что это очень радостное празднование Дня коренных народов.

Украинский режиссер, который сейчас служит в ВСУ, Олег Сенцов написал: "Бойтесь, оккупанты, мы уже идем".

Также пользователи соцсетей пишут, что, видимо, "это те самые камни с неба".

Видимо те самые камни с неба. — TinyRacoon (@RacoonTiny) August 9, 2022

Кроме того, украинцы шутят, что скоро время "горящих туров".

«Мамулечка, надо сваливать отсюда!», «Пока не поздно, мама!» pic.twitter.com/vkzhCOWbsd — Mary Kravchenko * (@sea_inside3) August 9, 2022

Тим часом Кримський міст pic.twitter.com/0lH9th4IBv — Denys Tkalich (@syned) August 9, 2022

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский поделился идеей новой "победной" марки.