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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Запустили операцию “Деоккупация Крыма”". Реакция соцсетей на взрывы на полуострове

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Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов"
Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов"
Фото: EPA

В поселке Новофедоровка в оккупированном Россией Крыму произошли взрывы. Украинские пользователи социальных сетей начали шутить, что началась "деоккупация Крыма".

Так, Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" написал: "Хлопок... на полуострове! ВСУ фактически запустили операцию "Деоккупация Крыма"! Еще и символично – в Международный день коренных народов!"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123838533724614&id=108085021966632

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "украинский юг особенно прекрасен в августе".

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что это очень радостное празднование Дня коренных народов.

https://www.facebook.com/dogrujol/videos/606485420871456/

Украинский режиссер, который сейчас служит в ВСУ, Олег Сенцов написал: "Бойтесь, оккупанты, мы уже идем".

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5438926376190854

Также пользователи соцсетей пишут, что, видимо, "это те самые камни с неба".

Кроме того, украинцы шутят, что скоро время "горящих туров". 

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/5297644773638335

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10227411157573683

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/5864861610202958

https://www.facebook.com/mr.kolodiychuk/posts/5274813709240084

https://www.facebook.com/max.s4erbina/posts/10225666047550396

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский поделился идеей новой "победной" марки.

Контекст:

9 августа крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.

Теги: Крым, Правый сектор, Рефат Чубаров, Олег Сенцов, Минобороны, соцсети, ВСУ, война России против Украины, взрывы, Игорь Смелянский, Андрей Ермак, деоккупация, Новофедоровка
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