"Запустили операцию “Деоккупация Крыма”". Реакция соцсетей на взрывы на полуострове

Так, Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" написал: "Хлопок... на полуострове! ВСУ фактически запустили операцию "Деоккупация Крыма"! Еще и символично – в Международный день коренных народов!"
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "украинский юг особенно прекрасен в августе".
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что это очень радостное празднование Дня коренных народов.
Украинский режиссер, который сейчас служит в ВСУ, Олег Сенцов написал: "Бойтесь, оккупанты, мы уже идем".
Также пользователи соцсетей пишут, что, видимо, "это те самые камни с неба".
Видимо те самые камни с неба.— TinyRacoon (@RacoonTiny) August 9, 2022
Кроме того, украинцы шутят, что скоро время "горящих туров".
«Мамулечка, надо сваливать отсюда!», «Пока не поздно, мама!» pic.twitter.com/vkzhCOWbsd— Mary Kravchenko * (@sea_inside3) August 9, 2022
Тим часом Кримський міст pic.twitter.com/0lH9th4IBv— Denys Tkalich (@syned) August 9, 2022
Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский поделился идеей новой "победной" марки.
9 августа крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.
Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.