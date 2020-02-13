Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Хлопок" вместо "взрыва". Кремль проводит информационную политику по замене терминов, чтобы не сеять панику – СМИ

В последнее время российские СМИ все чаще стали называть словом "хлопок" взрывы, причем если речь идет об инциденте в иностранном государстве, то по-прежнему используется термин "взрыв". "Медуза" считает, что этот факт не случаен и, вероятнее всего, связан с политикой администрации президента РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В росСМИ частота упоминания "хлопка" растет, в то время как "взрыва" идет на спад
В росСМИ частота упоминания "хлопка" растет, в то время как "взрыва" – идет на спад
Фото: enisey.tv

Российские издание "Медуза" и компания "Медиалогия" провели расследование и выяснили, что российские медиа целенаправленно и одновременно начали называть слово "взрыв" "хлопком". Причем второй термин упоминается даже в тех случаях, если взрыв принес разрушения и человеческие жертвы. О результатах расследования "Медуза" написала 13 февраля.

"При описании одних и тех же событий частотность упоминания "хлопка" росла – в то время как частотность "взрыва" шла на спад. В январе 2020-го в российских медиа "хлопок" упоминается рекордные 1300 раз, что в четыре с лишним раза больше сентябрьского показателя", – отмечает издание.

Источники издания в силовых ведомствах и администрации президента говорят, что это целенаправленная политика по внедрению "режима информационного благоприятствования" с целью "не сеять панику" сообщениями о взрывах.

При этом в новостях о взрывах в других странах те же самые СМИ называют вещи своими именами: то есть взрыв в Казахстане, например, обозначают термином взрыв, а не хлопок.

Департамент информационной политики министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в ответ на запрос "Медузы" предоставил выдержку из рекомендаций Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, которыми руководствуются сотрудники пресс-служб ведомства.

Там сказано, что "хлопок" и "взрыв" различаются последствиями: взрыв может привести к разрушению капитальных конструкций. Однако в начале документа говорится, что "термин "хлопок газа" по смыслу должен быть приравнен к техническому термину "взрыв газа" – то есть окончательный выбор остается за сотрудниками пресс-служб, пишет "Медуза".

Источники издания в администрации президента РФ говорят, что "хлопок", а также "подтопления" вместо наводнения и "возгорания" вместо пожара – часть информационной политики Кремля.

Еще один собеседник издания из АП заявил, что Кремль стремится контролировать появление информации о чрезвычайных происшествиях, а потому не только пресс-службы силовых ведомств, но и руководители государственных информагентств могут согласовывать с управлением информации АП подачу таких сообщений на лентах.

Теги: Россия, пожар, взрыв, наводнение, МЧС, расследование, политика, Медуза, паника
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Мадонна передвигается с помощью трости
Мадонна передвигается с помощью трости
  Delete Forever. Возлюбленная Маска Граймс выпустила клип. Видео
  Delete Forever. Возлюбленная Маска Граймс выпустила клип. Видео
Disney снимет продолжение полнометражного фильма "Аладдин"
Disney снимет продолжение полнометражного фильма "Аладдин"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS