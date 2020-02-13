"Хлопок" вместо "взрыва". Кремль проводит информационную политику по замене терминов, чтобы не сеять панику – СМИ

В последнее время российские СМИ все чаще стали называть словом "хлопок" взрывы, причем если речь идет об инциденте в иностранном государстве, то по-прежнему используется термин "взрыв". "Медуза" считает, что этот факт не случаен и, вероятнее всего, связан с политикой администрации президента РФ.

В росСМИ частота упоминания "хлопка" растет, в то время как "взрыва" – идет на спад Фото: enisey.tv

Российские издание "Медуза" и компания "Медиалогия" провели расследование и выяснили, что российские медиа целенаправленно и одновременно начали называть слово "взрыв" "хлопком". Причем второй термин упоминается даже в тех случаях, если взрыв принес разрушения и человеческие жертвы. О результатах расследования "Медуза" написала 13 февраля.

"При описании одних и тех же событий частотность упоминания "хлопка" росла – в то время как частотность "взрыва" шла на спад. В январе 2020-го в российских медиа "хлопок" упоминается рекордные 1300 раз, что в четыре с лишним раза больше сентябрьского показателя", – отмечает издание.

В Уфе в результате хлопка газа обрушился потолок в жилом доме. Пострадали три человека. Самостоятельно эвакуировались 28 жильцов. К ликвидации последствий ЧП привлечены 36 человек и 11 единиц техники:https://t.co/L9eF7dbDEQ pic.twitter.com/PFSozEOSuJ — ТАСС (@tass_agency) January 15, 2020

Источники издания в силовых ведомствах и администрации президента говорят, что это целенаправленная политика по внедрению "режима информационного благоприятствования" с целью "не сеять панику" сообщениями о взрывах.

При этом в новостях о взрывах в других странах те же самые СМИ называют вещи своими именами: то есть взрыв в Казахстане, например, обозначают термином взрыв, а не хлопок.

Почему у нас ХЛОПОК, а у них ВЗРЫВ-ВЗОРВАЛСЯ? pic.twitter.com/EhtXSLLbuB — Двач (@ru2ch) November 21, 2019

Департамент информационной политики министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в ответ на запрос "Медузы" предоставил выдержку из рекомендаций Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, которыми руководствуются сотрудники пресс-служб ведомства.

Там сказано, что "хлопок" и "взрыв" различаются последствиями: взрыв может привести к разрушению капитальных конструкций. Однако в начале документа говорится, что "термин "хлопок газа" по смыслу должен быть приравнен к техническому термину "взрыв газа" – то есть окончательный выбор остается за сотрудниками пресс-служб, пишет "Медуза".

Источники издания в администрации президента РФ говорят, что "хлопок", а также "подтопления" вместо наводнения и "возгорания" вместо пожара – часть информационной политики Кремля.

Еще один собеседник издания из АП заявил, что Кремль стремится контролировать появление информации о чрезвычайных происшествиях, а потому не только пресс-службы силовых ведомств, но и руководители государственных информагентств могут согласовывать с управлением информации АП подачу таких сообщений на лентах.